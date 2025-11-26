Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Συρία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και εννέα τραυματίες μετά από έκρηξη σε αποθήκη όπλων - Δείτε βίντεο
Τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα ακόμη τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11) σε μια αποθήκη όπλων στην πόλη Καφρ Ταχαρίμ στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου της επαρχιακής διεύθυνσης εσωτερικής ασφάλειας.
Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya TV, τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.
Τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί εκρήξεις σε περίπου δώδεκα αποθήκες όπλων στη Συρία. Οι εκρήξεις συνήθως αποδίδονται σε κακές συνθήκες αποθήκευσης.
Absolutely massive explosion has just gone off at a weapons depot in Idlib, Syria pic.twitter.com/W3FeRCcs9Q— FJ (@Natsecjeff) November 26, 2025
Local state media in Syria reported an explosion in Kafr Takharim in Idlib, resulting in the killing of 5 people, with conflicting reports of the cause of the blast.#Idlib #Syria #Explosion #NorthernSyria #AlMamlakaEnglish pic.twitter.com/zqdKr7lYkJ— AlMamlaka English (@almamlakaen) November 26, 2025
