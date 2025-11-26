Ρωμαϊκή αρένα παλαιότερη από το Κολοσσαίο ανακαινίζεται για να γίνει πλήρως προσβάσιμη για τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες

Όπως είπε, η επιτυχία των Αγώνων θα κριθεί καιπου θα αφήσουν: «Με έναν τρόπο, έχει ήδη υπάρξει επιτυχία χάρη στην παρακαταθήκη που θα αφήσουμε — δεν θα σταματήσω να το υπογραμμίζω». Τόνισε ότι οι Αγώνες θα αποτελέσουν άλλο ένα «μικρό τούβλο» στην ανάπτυξη του Παραολυμπιακού κινήματος.