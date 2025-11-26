Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Ρωμαϊκή αρένα παλαιότερη από το Κολοσσαίο ανακαινίζεται για να γίνει πλήρως προσβάσιμη για τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες
Ρωμαϊκή αρένα παλαιότερη από το Κολοσσαίο ανακαινίζεται για να γίνει πλήρως προσβάσιμη για τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες
Το μνημείο θα φιλοξενήσει την τελετή έναρξης των Αγώνων - Πολλοί θεωρούν τις αλλαγές στην αρένα 2.000 ετών ως «βλασφημία»
Καθώς απομένουν 100 ημέρες για την έναρξη των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα, οι διοργανωτές προχωρούν σε σημαντικές παρεμβάσεις ώστε η Αρένα της Βερόνα, ηλικίας 2.000 ετών, να γίνει πλήρως προσβάσιμη για άτομα με αναπηρίες. Το μνημείο θα φιλοξενήσει την τελετή έναρξης των Αγώνων.
Σύμφωνα με τον Guardian, η μετατροπή περιλαμβάνει την εγκατάσταση ανελκυστήρα και τουαλετών, σε μια δομή που χρονολογείται πριν ακόμη και από το Κολοσσαίο. Ο διευθύνων σύμβουλος της διοργάνωσης, Αντρέα Βαρνιέ, χαρακτήρισε την αρένα «το σύμβολο των Παραολυμπιακών Αγώνων μας», παραδεχόμενος ότι ορισμένοι παραδοσιακοί θεωρούν την παρέμβαση «βλασφημία».
«Η απόφαση να πραγματοποιήσουμε την τελετή έναρξης στην Αρένα της Βερόνα δεν ήταν μόνο αισθητική, αν και φυσικά θέλουμε να αναδείξουμε μια τέτοια ομορφιά» δήλωσε. «Ήταν επίσης μια ιδέα: να καταστήσουμε την αρένα προσβάσιμη, όχι μόνο την ίδια αλλά και ολόκληρη τη διαδρομή από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τον χώρο διεξαγωγής».
Συμπλήρωσε πως «τώρα θα κατασκευαστεί ένας ανελκυστήρας, για τους λάτρεις των κλασικών μνημείων αυτό είναι μια βλασφημία. Όμως πλέον θα υπάρχει. Και πιστεύουμε ότι είναι μέρος των πραγμάτων που αλλάζουν. Είναι επίσης ένα πολύ ισχυρό μήνυμα».
Ο Βαρνιέ τόνισε ότι το έργο ανακαίνισης, αξίας 20 εκατ. ευρώ, αποτελεί βασικό στοιχείο της παρακαταθήκης των Αγώνων, μαζί με την επέκταση προσβάσιμων μέσων μαζικής μεταφοράς και με τη χρηματοδότηση για εκπαίδευση και ανάπτυξη χειμερινών παραολυμπιακών αθλημάτων. Εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτά τα μέτρα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των χειμερινών παραολυμπιακών αθλημάτων, σε ένα περιβάλλον που χαρακτήρισε «απαιτητικό».
Σε μια ακόμη πρωτοβουλία, η οποία θα ισχύσει τόσο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς όσο και για τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, ο Βαρνιέ δεσμεύτηκε ότι η «κρίσιμη» διαδικασία παραγωγής τεχνητού χιονιού θα γίνεται χωρίς τη χρήση χημικών. «Γνωρίζουμε ότι με την κλιματική αλλαγή η παραγωγή χιονιού είναι κρίσιμη» είπε. «Όμως ένα νέο σύστημα που εφαρμόζουμε επιτρέπει τη χρήση νερού χωρίς να πλήττεται το τοπικό οικοσύστημα, και ο νέος εξοπλισμός δημιουργίας χιονιού χρησιμοποιεί μόνο νερό. Δεν προστίθενται χημικά σε καμία από τις τεχνολογίες μας. Είναι πραγματικό χιόνι, ακόμη κι αν παράγεται τεχνητά».
Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενήσουν αθλητές από 50 χώρες σε έξι αθλήματα: αλπικό σκι, δίαθλον, σκι αντοχής, χόκεϊ επί πάγου, σνόουμπορντ και κέρλινγκ με αμαξίδιο. Ο Βαρνιέ δεν αποκάλυψε τον αριθμό των εισιτηρίων που έχουν ήδη διατεθεί, παραδεχόμενος ωστόσο ότι υπάρχει ακόμη δρόμος.
«Οι θεατές αυτή τη στιγμή έχουν στρέψει την προσοχή τους στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό είναι λίγο ατυχές, γιατί θα θέλαμε οι πωλήσεις εισιτηρίων να κινούνται παράλληλα» είπε. «Δυστυχώς, συμβαίνει πάντα αυτό και δεν καταφέραμε να ανατρέψουμε αυτό το μοτίβο. Πρέπει ακόμη να ενισχύσουμε τις πωλήσεις εισιτηρίων, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι γιατί βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια θέση που ήταν οι συνάδελφοί μας στο Παρίσι, οπότε είναι φυσιολογικό».
Σύμφωνα με τον Guardian, η μετατροπή περιλαμβάνει την εγκατάσταση ανελκυστήρα και τουαλετών, σε μια δομή που χρονολογείται πριν ακόμη και από το Κολοσσαίο. Ο διευθύνων σύμβουλος της διοργάνωσης, Αντρέα Βαρνιέ, χαρακτήρισε την αρένα «το σύμβολο των Παραολυμπιακών Αγώνων μας», παραδεχόμενος ότι ορισμένοι παραδοσιακοί θεωρούν την παρέμβαση «βλασφημία».
«Η απόφαση να πραγματοποιήσουμε την τελετή έναρξης στην Αρένα της Βερόνα δεν ήταν μόνο αισθητική, αν και φυσικά θέλουμε να αναδείξουμε μια τέτοια ομορφιά» δήλωσε. «Ήταν επίσης μια ιδέα: να καταστήσουμε την αρένα προσβάσιμη, όχι μόνο την ίδια αλλά και ολόκληρη τη διαδρομή από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τον χώρο διεξαγωγής».
Συμπλήρωσε πως «τώρα θα κατασκευαστεί ένας ανελκυστήρας, για τους λάτρεις των κλασικών μνημείων αυτό είναι μια βλασφημία. Όμως πλέον θα υπάρχει. Και πιστεύουμε ότι είναι μέρος των πραγμάτων που αλλάζουν. Είναι επίσης ένα πολύ ισχυρό μήνυμα».
Ο Βαρνιέ τόνισε ότι το έργο ανακαίνισης, αξίας 20 εκατ. ευρώ, αποτελεί βασικό στοιχείο της παρακαταθήκης των Αγώνων, μαζί με την επέκταση προσβάσιμων μέσων μαζικής μεταφοράς και με τη χρηματοδότηση για εκπαίδευση και ανάπτυξη χειμερινών παραολυμπιακών αθλημάτων. Εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτά τα μέτρα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των χειμερινών παραολυμπιακών αθλημάτων, σε ένα περιβάλλον που χαρακτήρισε «απαιτητικό».
Σε μια ακόμη πρωτοβουλία, η οποία θα ισχύσει τόσο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς όσο και για τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, ο Βαρνιέ δεσμεύτηκε ότι η «κρίσιμη» διαδικασία παραγωγής τεχνητού χιονιού θα γίνεται χωρίς τη χρήση χημικών. «Γνωρίζουμε ότι με την κλιματική αλλαγή η παραγωγή χιονιού είναι κρίσιμη» είπε. «Όμως ένα νέο σύστημα που εφαρμόζουμε επιτρέπει τη χρήση νερού χωρίς να πλήττεται το τοπικό οικοσύστημα, και ο νέος εξοπλισμός δημιουργίας χιονιού χρησιμοποιεί μόνο νερό. Δεν προστίθενται χημικά σε καμία από τις τεχνολογίες μας. Είναι πραγματικό χιόνι, ακόμη κι αν παράγεται τεχνητά».
Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενήσουν αθλητές από 50 χώρες σε έξι αθλήματα: αλπικό σκι, δίαθλον, σκι αντοχής, χόκεϊ επί πάγου, σνόουμπορντ και κέρλινγκ με αμαξίδιο. Ο Βαρνιέ δεν αποκάλυψε τον αριθμό των εισιτηρίων που έχουν ήδη διατεθεί, παραδεχόμενος ωστόσο ότι υπάρχει ακόμη δρόμος.
«Οι θεατές αυτή τη στιγμή έχουν στρέψει την προσοχή τους στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό είναι λίγο ατυχές, γιατί θα θέλαμε οι πωλήσεις εισιτηρίων να κινούνται παράλληλα» είπε. «Δυστυχώς, συμβαίνει πάντα αυτό και δεν καταφέραμε να ανατρέψουμε αυτό το μοτίβο. Πρέπει ακόμη να ενισχύσουμε τις πωλήσεις εισιτηρίων, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι γιατί βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια θέση που ήταν οι συνάδελφοί μας στο Παρίσι, οπότε είναι φυσιολογικό».
Όπως είπε, η επιτυχία των Αγώνων θα κριθεί και από την παρακαταθήκη που θα αφήσουν: «Με έναν τρόπο, έχει ήδη υπάρξει επιτυχία χάρη στην παρακαταθήκη που θα αφήσουμε — δεν θα σταματήσω να το υπογραμμίζω». Τόνισε ότι οι Αγώνες θα αποτελέσουν άλλο ένα «μικρό τούβλο» στην ανάπτυξη του Παραολυμπιακού κινήματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα