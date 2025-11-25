Η Ουκρανία ανατίναξε το μυστικό με εξελιγμένα όπλα λέιζερ αεροπλάνο της Ρωσίας - Δείτε βίντεο
Η Ουκρανία ανατίναξε το μυστικό με εξελιγμένα όπλα λέιζερ αεροπλάνο της Ρωσίας - Δείτε βίντεο
Τι είναι το ρωσικό αεροσκάφος Beriev A-60 που παρέμενε ακινητοποιημένο για πολλά χρόνια στην αεροπορική βάση Ταγκανρόγκ
Τα ξημερώματα της Τρίτης (25/11), η Ουκρανία χτύπησε και πιθανότατα κατέστρεψε με drones το ρωσικό αεροσκάφος Beriev A-60, ένα πειραματικό αεροπλάνο με εξελιγμένα όπλα λέιζερ, βασισμένο στο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Il-76, στο Ταγκανρόγκ.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με βίντεο του Exilenova+ και φωτογραφίες από αυτόπτες μάρτυρες, στόχος της ουκρανικής επίθεσης ήταν η Επιστημονική και Τεχνική Εγκατάσταση Αεροπορίας G. M. Beriev και η αεροπορική βάση Ταγκανρόγκ-Νότια, η οποία χρησιμεύει ως η κύρια βάση δοκιμών της εταιρείας.
Το εργοστάσιο πραγματοποιεί, επίσης, σημαντικές επισκευές σε αεροσκάφη της αεροπορίας του ρωσικού ναυτικού και εκσυγχρονίζει στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη-φορείς πυραύλων Tu-95MSM. Η επιχείρηση αποτελεί μέρος της JSC United Aircraft Corporation της ρωσικής κρατικής εταιρείας Rostec.
Επιπλέον, όπως σημειώνει το Exilenova+, κατά τη διάρκεια της σημερινής επίθεσης, χτυπήθηκε ένα υπόστεγο στο αεροπορικό εργοστάσιο που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών Tu-95MS στην έκδοση Tu-95MSM.
Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η ανάπτυξη αυτού του μοντέλου αεροπλάνου έχει σταματήσει πολλές φορές, κυρίως λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, όμως, η κατασκευή του άρχισε εκ νέου τη δεκαετία του 2010.
Το εργοστάσιο Beriev Aviation ειδικεύεται στην ανάπτυξη, τη μαζική παραγωγή, τον εκσυγχρονισμό και την επισκευή αμφίβιων αεροσκαφών και αεροπορικών συγκροτημάτων ειδικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένου του αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου A-50.
Last night, Ukrainian drones hit Russia’s A-60 space-laser plane in Rostov Oblast— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 25, 2025
The aircraft, long immobile and hidden from the public eye, sat on the runway of the Taganrog-Yuzhny airfield.
📹Exilenova+ pic.twitter.com/Zb8atJaSOR
Το Beriev A-60 που χτυπήθηκε παρέμενε ακινητοποιημένο για πολλά χρόνια στην αεροπορική βάση Taganrog-South.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) November 25, 2025
Ukrainian suicide drones just struck and destroyed Russia’s Beriev A-60 experimental airborne laser aircraft in Taganrog.
The plane was designed as a testbed for Russian high-energy laser weapons. pic.twitter.com/Gep91oy6dl
Beriev Α-60, ένα πειραματικό αεροπλάνο με εξελιγμένα όπλα λέιζερΤο Beriev A-60 κατασκευάστηκε πρώτη φορά στη Σοβιετική Ένωση ως φορέας όπλων λέιζερ. Χρησιμοποιήθηκε σε πειράματα για να τυφλώνει και να απενεργοποιεί προσωρινά τα οπτικά συστήματα των δορυφόρων αναγνώρισης.
Οι εργασίες για αυτό το αεροπλάνο ξεκίνησαν κατά τη δεκαετία του 1970 και αρχικά είχε σχεδιαστεί για να καταστρέφει αερόστατα παρατήρησης μεγάλου υψομέτρου.
Το πρώτο πρωτότυπο (με την ονομασία 1A) πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση τον Αύγουστο του 1981, ενώ οι δοκιμαστικές πτήσεις με όπλα λέιζερ 1 MW ξεκίνησαν το 1984.
Σύμφωνα με ρωσικές πηγές κατά τη διάρκεια των δεκάδων πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν το λέιζερ πυροδοτήθηκε σε στόχους τύπου «στρατοσφαιρικού αερόστατου» σε υψόμετρο 30-40 χιλιομέτρων και σε στόχους La-17.
Ωστόσο, το πρώτο πρωτότυπο καταστράφηκε μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αεροδρόμιο Chkalovsky το 1989.
Το πειραματικό A-60 αποκαταστάθηκε γρήγορα και μετονομάστηκε σε 1A2, με τις δοκιμαστικές πτήσεις να ξαναρχίζουν το 1991. Οι δοκιμές αυτές σταμάτησαν ξανά το 1993, για να ξαναρχίσουν το 2009.
Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι οι πτήσεις του A-60 είχαν «ειρηνικούς» σκοπούς, φαινομενικά για «παρακολούθηση με λέιζερ» διαστημικών σκαφών στην ανώτερη ατμόσφαιρα.
