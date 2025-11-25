Η Ουκρανία ανατίναξε το μυστικό με εξελιγμένα όπλα λέιζερ αεροπλάνο της Ρωσίας - Δείτε βίντεο

Οι εργασίες για αυτό το αεροπλάνο ξεκίνησαν κατά τη δεκαετία του 1970 και αρχικά είχε σχεδιαστεί για να καταστρέφει αερόστατα παρατήρησης μεγάλου υψομέτρου.Το πρώτο πρωτότυπο (με την ονομασία 1A) πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση τον Αύγουστο του 1981, ενώ οι δοκιμαστικές πτήσεις με όπλα λέιζερ 1 MW ξεκίνησαν το 1984.Σύμφωνα με ρωσικές πηγές κατά τη διάρκεια των δεκάδων πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν το λέιζερ πυροδοτήθηκε σε στόχους τύπου «στρατοσφαιρικού αερόστατου» σε υψόμετρο 30-40 χιλιομέτρων και σε στόχους La-17.Ωστόσο, το πρώτο πρωτότυπο καταστράφηκε μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αεροδρόμιο Chkalovsky το 1989.Το πειραματικό A-60 αποκαταστάθηκε γρήγορα και μετονομάστηκε σε 1A2, με τις δοκιμαστικές πτήσεις να ξαναρχίζουν το 1991. Οι δοκιμές αυτές σταμάτησαν ξανά το 1993, για να ξαναρχίσουν το 2009.Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι οι πτήσεις του A-60 είχαν «ειρηνικούς» σκοπούς, φαινομενικά για «παρακολούθηση με λέιζερ» διαστημικών σκαφών στην ανώτερη ατμόσφαιρα.