Η Ρωσία βομβάρδισε το Κίεβο μετά την πρόοδο που σημείωσαν Ουκρανία και ΗΠΑ στη Γενεύη - Τουλάχιστον έξι οι νεκροί
Προβλήματα σε υδροδότηση και ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας - Και οι Ουκρανοί από την πλευρά τους, επιτέθηκαν με drones στο Ροστόφ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους - Συνεδριάζουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης οι Ευρωπαίοι
Η Ρωσία εξαπέλυσε μια σειρά βομβαρδισμών με πυραύλους και drones στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, τα ξημερώματα της Τρίτης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άτομα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Οι επιθέσεις αυτές, την 1.371η ημέρα του πολέμου του Πούτιν κατά της Ουκρανίας, ήρθαν την ώρα που αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ανέφεραν πρόοδο στις συνομιλίες της Γενεύης σχετικά με το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για την ειρήνη, ενώ η Μόσχα απέρριψε τις ευρωπαϊκές τροποποιήσεις.
Στο μεταξύ οι χώρες της «Συμμαχίας των προθύμων», που υποστηρίζουν την Ουκρανία, πρόκειται να συνεδριάσουν εκ νέου σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. «Γνωρίζουμε ότι, αν δεν υπάρχουν στοιχεία αποτροπής» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, «οι Ρώσοι θα επιστρέψουν και θα αθετήσουν την υπόσχεσή τους», προειδοποίησε το Σάββατο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή των συνομιλιών αυτών.
Στη Ρωσία τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σε μαζική ουκρανική επίθεση με drones εναντίον των πόλεων Ταγκανρόγκ και Νεκλινόφσκι, στην Αζοφική θάλασσα, στην περιφέρεια Ροστόφ, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ στο Telegram.
Οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, έκαναν επίσης λόγο για ευρεία αεροπορική επίθεση της Ουκρανίας εναντίον πολλών πόλεων. «Σήμερα το βράδυ η περιοχή του Κρασνοντάρ υπέστη μια από τις πιο επίμονες και μαζικές επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου. Έξι κάτοικοι της περιφέρειας τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 20 σπίτια σε πέντε κοινότητες υπέστησαν ζημιές», έγραψε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτη Βενιαμίν Κοντρατίεφ.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 249 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από τη χώρα, ένας από τους υψηλότερους αριθμούς από την αρχή του πολέμου.
Προβλήματα σε υδροδότηση και ηλεκτροδότηση
Στο Κίεβο ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους έξι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές έπειτα από μια νύκτα ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους.
«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τρεις τραυματίστηκαν» στη συνοικία Σβιατοτσίνσκι, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο. Νωρίτερα τα σωστικά συνεργεία είχαν ανακοινώσει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Ντινπρόφσκι.
Εξάλλου το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας κατήγγειλε μια «μαζική, συνδυασμένη επίθεση του εχθρού εναντίον των ενεργειακών υποδομών».
Μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, κάθε χρόνο καθώς πλησιάζει ο χειμώνας η Ρωσία στοχοθετεί συστηματικά ουκρανικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνά διακοπές ρεύματος. Φέτος η Μόσχα έχει διευρύνει τις επιθέσεις της και στοχοθετεί και το δίκτυο φυσικού αερίου. Από την πλευρά της η Ουκρανία πλήττει τακτικά διυλιστήρια και δεξαμενές πετρελαίου, όπως και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.
Rus Kalibr, Kinzal, İskender füzeleri ile kamikaze İHA'lar Ukrayna başkenti Kiev'e yağmur gibi yağdı.— TRHaber Savunma (@savunma_trhaber) November 25, 2025
En az 6 kişi öldü, onlarcası yaralandı. pic.twitter.com/Uqv1YIIPRG
Rusia lanzó una oleada de ataques nocturnos y de madrugada contra la capital, Kiev, y la región de Sumy, dejando al menos seis muertos y varios heridos. Esta ofensiva se produce inmediatamente después conversaciones para un plan de paz#Ucrania #Rusia #Kiev #Invasion pic.twitter.com/pCSHlJPr3m— euronews español (@euronewses) November 25, 2025
🇺🇦 Seis muertos y otros doce heridos en Kiev por el ataque ruso contra instalaciones civiles. pic.twitter.com/UhbEXmvvXR— THE SNIPER (@thesniperx15) November 25, 2025
Στο Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, ενώ προειδοποίηση για αεροπορικές επιθέσεις εκδόθηκε για το σύνολο της χώρας. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επεσήμανε ότι η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση στην πόλη γίνονται με προβλήματα.
Αυτή η νέα νύκτα βομβαρδισμών ακολούθησε την απόρριψη χθες από τη Ρωσία των ευρωπαϊκών προτάσεων επί του σχεδίου Τραμπ. «Ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού σχεδίου το οποίο, εκ πρώτης όψεως, δεν είναι καθόλου εποικοδομητικό και δεν μας ταιριάζει», δήλωσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, σύμφωνα με το TASS.
