Η Ρωσία βομβάρδισε το Κίεβο μετά την πρόοδο που σημείωσαν Ουκρανία και ΗΠΑ στη Γενεύη - Τουλάχιστον έξι οι νεκροί

Η Ρωσία εξαπέλυσε μια σειρά βομβαρδισμών με πυραύλους και drones στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, τα ξημερώματα της Τρίτης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άτομα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Οι επιθέσεις αυτές, τηντου πολέμου του Πούτιν κατά της Ουκρανίας, ήρθαν την ώρα που αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ανέφεραν πρόοδο στις συνομιλίες της Γενεύης σχετικά με το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για την ειρήνη, ενώ η Μόσχα απέρριψε τις ευρωπαϊκές τροποποιήσεις.Στο μεταξύ οι χώρες τηςπου υποστηρίζουν την Ουκρανία, πρόκειται να συνεδριάσουν εκ νέου σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. «Γνωρίζουμε ότι, αν δεν υπάρχουν στοιχεία αποτροπής» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, «οι Ρώσοι θα επιστρέψουν και θα αθετήσουν την υπόσχεσή τους», προειδοποίησε το Σάββατο ο Γάλλος πρόεδροςανακοινώνοντας τη διεξαγωγή των συνομιλιών αυτών.Στη Ρωσία τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σε μαζική ουκρανική επίθεση με drones εναντίον των πόλεωνκαι, στην Αζοφική θάλασσα, στην περιφέρεια, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτηςστο Telegram.Οι αρχές της περιφέρειας, στη Μαύρη Θάλασσα, έκαναν επίσης λόγο για ευρεία αεροπορική επίθεση της Ουκρανίας εναντίον πολλών πόλεων. «Σήμερα το βράδυ η περιοχή του Κρασνοντάρ υπέστη μια από τις πιο επίμονες και μαζικές επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου. Έξι κάτοικοι της περιφέρειας τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 20 σπίτια σε πέντε κοινότητες υπέστησαν ζημιές», έγραψε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτηΤο ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 249 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από τη χώρα, ένας από τους υψηλότερους αριθμούς από την αρχή του πολέμου.Στοο αριθμός των νεκρών έφτασε τους, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές έπειτα από μια νύκτα ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους.«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τρεις τραυματίστηκαν» στη συνοικία Σβιατοτσίνσκι, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας. Νωρίτερα τα σωστικά συνεργεία είχαν ανακοινώσει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Ντινπρόφσκι.Εξάλλου το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας κατήγγειλε μια «μαζική, συνδυασμένη επίθεση του εχθρού εναντίον των ενεργειακών υποδομών».Μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, κάθε χρόνο καθώς πλησιάζει ο χειμώνας η Ρωσία στοχοθετεί συστηματικά ουκρανικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνά διακοπές ρεύματος. Φέτος η Μόσχα έχει διευρύνει τις επιθέσεις της και στοχοθετεί και το δίκτυο φυσικού αερίου. Από την πλευρά της η Ουκρανία πλήττει τακτικά διυλιστήρια και δεξαμενές πετρελαίου, όπως και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.