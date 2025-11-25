Mονομερή ανακωχή τριών μηνών κήρυξαν οι παραστρατιωτικοί στο Σουδάν

σήμερα

Στο διάγγελμα που έδωσε στη δημοσιότητα χθες, ο επικεφαλής των ΔΤΥ Ντάγκλο επαναβεβαίωσε τη «δέσμευσή» του να συμμετάσχει «σε πολιτική διαδικασία με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων, με την εξαίρεση του τρομοκρατικού ισλαμιστικού κινήματος των Αδελφών Μουσουλμάνων και του Εθνικού Κογκρέσου (σ.σ. του πλέον εκτός νόμου κόμματος του στρατηγού Όμαρ Ελ Μπασίρ, στην εξουσία στο Σουδάν από το 1989 ως το 2019), διότι ευθύνονται για την τραγωδία που ζει ο λαός μας επί τρεις δεκαετίες».Τα δυο και πλέον χρόνια του πολέμου, οι αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν παραβίασαν κάθε κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε, οδηγώντας σε κατάρρευση τις μεσολαβητικές προσπάθειες ανεξαιρέτως.