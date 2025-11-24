Ο Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν - Συμφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειες για το ουκρανικό

Τηλεφωνική επικοινωνία με τονείχε το μεσημέρι της Δευτέρας οΣύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, στη συνομιλία εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδροςτόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου«μέσω μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι η«είναι έτοιμη να συμβάλει, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, σε κάθε διπλωματική πρωτοβουλία και σχέδιο που θα διευκολύνει την απευθείας επαφή μεταξύ των δύο πλευρών και θα ανοίξει τον δρόμο για μια μόνιμη ειρήνη στην περιοχή».Από την πλευρά της, η ανακοίνωση τουανέφερε πως «συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας σε διάφορα επίπεδα σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε ότι οι προτάσεις αυτές, στην έκδοση που εξετάσαμε, συνάδουν με τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη ρωσοαμερικανική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα και, κατ' αρχήν, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια τελική ειρηνική επίλυση».