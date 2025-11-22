Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο δήλωσε ότι προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι του από «περιέργεια»
Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, τέθηκε το Σάββατο σε προσωρινή κράτηση αφού κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με στόχο να αποδράσει
Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος ετέθη σήμερα υπό προσωρινή κράτηση ως ύποπτος φυγής, παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που είναι υποχρεωμένος να φορά από τον Αύγουστο χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης. Ισχυρίσθηκε ότι το έκανε από «περιέργεια» σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.
Στο βίντεο φαίνεται το ηλεκτρονικό βραχιολάκι στο πόδι του Μπολσονάρο κατεστραμμένο και καμένο. O πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο, που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό εδώ και μήνες, τέθηκε το Σάββατο σε προσωρινή κράτηση αφού ένας δικαστής τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με στόχο τυχόν απόδραση.
Ο ακροδεξιός Μπολσονάρο καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27ετή φυλάκιση για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να εμποδίσει την επιστροφή στην εξουσία του αριστερού αντιπάλου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.
Ο 70χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια. Εξηγώντας την απόφασή του, ο πανίσχυρος δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινή κράτηση και όχι για εκτέλεση ποινής.
Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Μπολσονάρο αποπειράθηκε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με την ελπίδα να διαφύγει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που είχαν προγραμματίσει για το βράδυ οι υποστηρικτές του κοντά στην κατοικία του στην πρωτεύουσα της χώρας. Ο δικαστής κάνει λόγο για «υψηλό κίνδυνο φυγής».
Σημειώνεται ότι κοντά στην κατοικία του Μπολσονάρο βρίσκονται πολλές πρεσβείες, ανάμεσά τους και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
URGENTE: STF divulga imagens da tornozeleira eletrônica usada por Jair Bolsonaro com sinais claros de tentativa de rompimento. Nas imagens, uma diretora da Secretaria de Administração Penitenciária do DF faz vistoria no equipamento. pic.twitter.com/81HGdiAPIE— Renato Souza (@reporterenato) November 22, 2025
