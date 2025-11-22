Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο δήλωσε ότι προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι του από «περιέργεια»

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, τέθηκε το Σάββατο σε προσωρινή κράτηση αφού κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με στόχο να αποδράσει