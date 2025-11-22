Υπό κράτηση τέθηκε ο Μπολσονάρου για παραβίαση των όρων του κατ' οίκον περιορισμού

Η προσαγωγή - χωρίς χειροπέδες - θεωρείται προληπτική και δεν σχετίζεται άμεσα με την καταδίκη του σε φυλάκιση για συνωμοσία με στόχο την παραμονή του στην εξουσία - Βρισκόταν περίπου 100 μέρες σε κατ' οίκον περιορισμό