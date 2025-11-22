Η συγκλονιστική εξομολόγηση της εγγονής του Κένεντι: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»

«Όλη μου τη ζωή προσπάθησα να είμαι καλή, καλή αδελφή, καλή κόρη… Τώρα πρόσθεσα μια νέα τραγωδία στη ζωή της οικογένειάς μας», γράφει η 42χρονη εγγονή του Κένεντι για τη μάχη της με τη λευχαιμία