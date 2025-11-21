Κλείνει η «στρόφιγγα» των χρηματοδοτήσεων στις ΗΠΑ – Στην Ευρώπη στρέφονται οι ερευνητές για κονδύλια

Σχεδόν διπλάσια φέτος τα κονδύλια του European Research Council (ERC) για επιστήμονες από την Αμερική - Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εντείνουν τις προσπάθειες προσέλκυσης, αν και ακόμη, δεν γνωρίζουν αν οι μετακινήσεις είναι μόνιμες ή προσωρινές