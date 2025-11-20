«Θα μιλήσω με τον Τραμπ»: Ο Ζελένσκι έλαβε επίσημα το προσχέδιο των Αμερικανών για την Ουκρανία, δηλώνει ανοιχτός στις διπλωματικές ευκαιρίες
«Θα μιλήσω με τον Τραμπ»: Ο Ζελένσκι έλαβε επίσημα το προσχέδιο των Αμερικανών για την Ουκρανία, δηλώνει ανοιχτός στις διπλωματικές ευκαιρίες
Η ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου για το σχέδιο του Τραμπ είναι ισορροπημένη, χωρίς προς το παρόν να λέει εάν το απορρίπτει ή το αποδέχεται - Για διάθεση της Μόσχας να κάνει παραχωρήσεις χωρίς να τις διευκρινίζει, μιλούν πηγές από τις ΗΠΑ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε επίσημα σχέδιο από την αμερικανική πλευρά, το οποίο μπορεί να εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης το γραφείο του Ουκρανού προέδρου. Μέσω της τοποθέτησης αυτής, το Κίεβο δείχνει να τηρεί μια ισορροπημένη στάση, χωρίς να απορρίπτει ή να αποδέχεται το σχέδιο πριν προχωρήσει σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου.
«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε επίσημα ένα προσχέδιο συμφωνίας από την αμερικανική πλευρά, το οποίο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή τη διπλωματία», ανέφερε το γραφείο του Ζελένσκι στο Telegram.
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως ο Ζελένσκι αναμένει να συζητήσει τις διπλωματικές ευκαιρίες που προκύπτουν και «τα βασικά σημεία που απαιτούνται για την ειρήνη» με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες.
Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, αναφέρεται πως «συμφωνήθηκε να εργαστούμε πάνω στα σημεία του σχεδίου, ώστε να δοθεί ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο. Από τις πρώτες στιγμές της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη και υποστηρίζουμε όλες τις ουσιαστικές προτάσεις που μπορούν να φέρουν πιο κοντά την πραγματική ειρήνη. Από τις αρχές του έτους, η Ουκρανία υποστήριξε τις προτάσεις του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Είμαστε έτοιμοι και τώρα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά και τους εταίρους μας στην Ευρώπη και τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη».
Σε αντάλλαγμα, το Κίεβο θα λάβει αμερικανικές και ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφάλειας, καθώς θα δημιουργηθεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στις περιοχές από τις οποίες θα αποσυρθούν τα ουκρανικά στρατεύματα.
Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται έναν ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο, η γραμμή επαφής μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στις περιοχές Χερσώνας και Ζαπορίζια θα «παγώσει» και η Ρωσία θα αναγκαστεί να επιστρέψει ορισμένες περιοχές στην Ουκρανία. Ο ουκρανικός στρατός θα μειωθεί σημαντικά και θα στερηθεί τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, η ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων θα απαγορευτεί στην Ουκρανία και τα ρωσικά θα γίνουν η επίσημη γλώσσα. Το Bloomberg ανέφερε ότι το νέο αμερικανικό σχέδιο προβλέπει επίσης την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Την ίδια στιγμή, πηγές του Kyiv Independent ανέφεραν πως η Μόσχα θα δεσμευτεί να μην επιτεθεί στο μέλλον στην Ουκρανία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα κατοχυρώσει αυτή τη δέσμευση στη ρωσική νομοθεσία. Στο ίδιο πλαίσιο, αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ρωσία αναμένεται να κάνει παραχωρήσεις ως μέρος της πρότασης, αν και δεν διευκρίνισε τι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αυτές.
Τι προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο - Διάθεση για (απροσδιόριστες) παραχωρήσεις η Μόσχα

Σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο, λεπτομέρειες του οποίου διέρρευσαν χθες σε αρκετά διεθνή μέσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες υποχρεώνονται να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας στην Κριμαία, το Ντονμπάς και άλλα εδάφη που η Ουκρανία θα αναγκαστεί να παραχωρήσει.
