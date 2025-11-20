Ο Ρούμπιο θα μιλήσει την Παρασκευή με Ευρωπαίους για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία

Συζητήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους θα έχει την Παρασκευή ογύρω από το σχέδιο της Ουάσινγκτον για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ανέφεραν πηγές που επικαλείται ηΣύμφωνα με τις πληροφορίες του μέσου, ο, ο οποίος είναι επίσης βοηθός του προέδρου των ΗΠΑ για θέματα εθνικής ασφάλειας, θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με υψηλόβαθμους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών χωρών που είναι υπεύθυνοι για την εθνική ασφάλεια.Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι αρκετοί ανώτεροι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα τους δοθεί «η ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για οποιαδήποτε σχέδια» για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης.Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει «να αναπτύσσει μια λίστα ιδεών για τον τερματισμό του πολέμου με βάση στοιχεία και από τις δύο πλευρές», προσθέτοντας ότι μια βιώσιμη ειρήνη θα απαιτήσει «δύσκολες αλλά αναγκαίες παραχωρήσεις».