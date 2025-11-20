Ο Ρούμπιο θα μιλήσει την Παρασκευή με Ευρωπαίους για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία
Ο Ρούμπιο θα μιλήσει την Παρασκευή με Ευρωπαίους για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία
Οι Ευρωπαίοι θα εκφράσουν τις ανησυχίες τους γύρω από τα σημεία του σχεδίου Τραμπ που έχουν διαρρεύσει τις τελευταίες ώρες
Συζητήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους θα έχει την Παρασκευή ο Μάρκο Ρούμπιο γύρω από το σχέδιο της Ουάσινγκτον για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ανέφεραν πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του μέσου, ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι επίσης βοηθός του προέδρου των ΗΠΑ για θέματα εθνικής ασφάλειας, θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με υψηλόβαθμους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών χωρών που είναι υπεύθυνοι για την εθνική ασφάλεια.
Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι αρκετοί ανώτεροι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα τους δοθεί «η ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για οποιαδήποτε σχέδια» για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει «να αναπτύσσει μια λίστα ιδεών για τον τερματισμό του πολέμου με βάση στοιχεία και από τις δύο πλευρές», προσθέτοντας ότι μια βιώσιμη ειρήνη θα απαιτήσει «δύσκολες αλλά αναγκαίες παραχωρήσεις».
