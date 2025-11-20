Οι απαιτήσεις Τραμπ ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση - Το μήνυμα των Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες και ξεκαθάρισαν πως δεν θα στηρίξουν ένα δυσβάσταχτο σχέδιο για την Ουκρανία - Στο Κίεβο στρατιωτική αντιπροσωπεία της Ουάσινγκτον, συναντάται με τον Ζελένσκι