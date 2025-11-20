Συνελήφθη ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του δημάρχου Ουρουαπάν στο Μεξικό

Ο «Μεξικανός Μπουκέλε» και η μάχη του με τα καρτέλ

Πολλοί πολίτες απαίτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης το Σάββατο στην πρωτεύουσα, όπου κατήγγειλαν την πολιτική της κυβέρνησης μπροστά στη βία των καρτέλ. Ξέσπασαν επεισόδια, με περίπου εκατό τραυματίες, στην πλειονότητά τους αστυνομικούς.Η πολιτεία Μιτσοακάν, με ακτές στον Ειρηνικό κι έκταση ίση με όλη την Κόστα Ρίκα, έχει μεγάλη αγροτική παραγωγή, όμως τη λυμαίνονται συμμορίες που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, ειδικά το ΚΝΓΧ.Ο δήμαρχος Μάνσο είχε ιδιαίτερα ενεργή παρουσία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπου κατήγγειλε την ανασφάλεια στην πολιτεία κι απαιτούσε υποστήριξη από το ομοσπονδιακό κράτος για να αντιμετωπιστεί, ενώ ήταν γνωστός διότι εμφανιζόταν στο πλευρό των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια καταδιώξεων υπόπτων, ακόμη και σε ελικόπτερα.Ορισμένοι τον αποκαλούσαν «μεξικανό Μπουκέλε», παραπέμποντας στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, γνωστό για τον «πόλεμο» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών.