Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Δολοφονήθηκε δήμαρχος μεξικανικής μεγαλούπολης κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης - Δείτε βίντεο
Δυο πρόσωπα που εμπλέκονται στο συμβάν συνελήφθησαν κι ένας από τους δράστες έχασε τη ζωή του, ανακοίνωσαν οι μεξικανικές αρχές
Το θύμα ήταν ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν, πόλης κάπου 350.000 κατοίκων σε αγροτική περιοχή, γνωστή για τα αβοκάντο της - η παραγωγή της κατά κύριο λόγο εξάγεται στις ΗΠΑ -, όπως και άλλα φρούτα, όπως το κίτρο.
#México | Los últimos momentos de vida del alcalde Carlos Manzo fueron junto a su pequeño hijo, quien lo abrazó con ternura en una imagen que hoy conmueve a todo el país.— Antena 5 Radio (@a5radio) November 2, 2025
La advertencia es clara para todos los opositores del régimen, para aquellos que levantan la voz. pic.twitter.com/4FvX87LNZY
«Κατόπιν επίθεσης που διαπράχθηκε (σ.σ. προχθές Σάββατο) το απόγευμα στο κέντρο της Ουρουαπάν, στη Μιτσοακάν, όπου δυστυχώς έχασε τη ζωή του ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κάρλος Μάνσο, δυο πρόσωπα που εμπλέκονται στο συμβάν συνελήφθησαν κι ένας από τους δράστες έχασε τη ζωή του», ανέφερε μέσω X η γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας και Προστασίας των Πολιτών.
Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 2, 2025
Las autoridades del…
Η πολιτεία Μιτσοακάν μαστίζεται για δεκαετίες από τη βία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, που επιδίδονται ιδίως στην εκβίαση αγροτών για την απόσπαση χρημάτων.
Εκεί δρουν κυρίως τα ισχυρά καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) και Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν (ΚΝΟΜ), που νωρίτερα φέτος εγγράφτηκαν στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
BREAKING - Carlos Manzo, mayor of Uruapan, Mexico, has been assassinated by cartels after pleading with President Claudia Sheinbaum to intervene in the city’s cartel violence and heavily criticizing her inaction.— Right Angle News Network (@Rightanglenews) November 2, 2025
(Same lady who saw 37 of her opponents “pass away,” btw.) pic.twitter.com/di0a566iMe
Η δολοφονία του αιρετού ακολούθησε εκείνη, μερικά εικοσιτετράωρα νωρίτερα, του Μπερνάρντο Μπράβο, μεγάλου παραγωγού κίτρου στη Μιτσοακάν, επίσης από οπλοφόρο.
Ειδήσεις σήμερα:
«Πόλεμος» στα Βορίζια: Ποιος έδωσε εντολή να μπει η βόμβα; Στόματα ερμητικά κλειστά, φόβοι για νέο κύκλο αίματος, εμπλέκονται και μέλη τρίτης οικογένειας
Grand Egyptian Museum: Τα ελληνικά μυστικά στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου - 30.000 εκθέματα, selfie με τον Ραμσή, κροκόδειλος-μούμια και η καρδιά του Τουταγχαμών
Ισπανικός Εμφύλιος: Πώς ο Στάλιν πούλησε τα όπλα του 1860 στους Δημοκρατικούς έναντι 550 εκατομμυρίων δολαρίων!
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr