Διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας και της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ασφάλειας στο Μεξικό - Βίντεο

Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από το «Κίνημα του Σομπρέρο» - Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν το πλήθος έξω από το προεδρικό μέγαρο