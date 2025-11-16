Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας και της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ασφάλειας στο Μεξικό - Βίντεο
Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από το «Κίνημα του Σομπρέρο» - Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν το πλήθος έξω από το προεδρικό μέγαρο
Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από το «Κίνημα του Σομπρέρο» – το οποίο είχε ιδρύσει ο πρόσφατα δολοφονημένος δήμαρχος της Ουρουαπάν – και από φορείς της νεολαίας. Αρκετοί διαδηλωτές φορούσαν καπέλα που θύμιζαν εκείνο που συνήθιζε να φορά ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), ο οποίος δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου. Ο Μάνσο είχε γίνει γνωστός για την εκστρατεία του με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας.
✊🚨 En Michoacán, manifestantes entonaron el Himno Nacional durante “La Marcha por la Paz y Justicia para Carlos Manzo”. pic.twitter.com/d9iH7rnB58— Capital México (@CapitalMexico) November 15, 2025
Την Παρασκευή, η χήρα του και νυν δήμαρχος της Ουρουαπάν, Γκρέσια Κιρός, είχε αποστασιοποιηθεί από το «Κίνημα του Σομπρέρο» και από τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου.
⭕ Como parte de la convocatoria nacional de la #GeneraciónZ, miles de personas marcharon por las calles de #Morelia y otras ciudades de #Michoacán, con consignas de “¡Fuera Bedolla!”, “¡Fuera Morena!” y “¡Justicia para Carlos Manzo!” como sucedió en otros puntos del país,… pic.twitter.com/B5ez8mk2BR— Código Magenta (@CodigoMagentaMx) November 15, 2025
Την προηγούμενη ημέρα, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε επικρίνει τις εκκλήσεις για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτούνται από κέντρα του εξωτερικού εναντίον της κυβέρνησης.
Χθες Σάββατο, πανό που έγραφαν «Είμαστε όλοι Κάρλος Μάνσο» εμφανίστηκαν δίπλα στην εμβληματική πειρατική σημαία της ιαπωνικής σειράς «One Piece», η οποία έχει γίνει σύμβολο σε κινητοποιήσεις νέων παγκοσμίως.
The Mexican anti-cartel Gen Z rebellion has reached Claudia Sheinbaum’s presidential palace in Mexico City.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2025
The crowd has torn down the wall she built a few days ago and is now trying to get past the riot police who have taken cover in an ancient Roman testudo (turtle) formation pic.twitter.com/3AWvsmb4Zc
Κατά την άφιξη των διαδηλωτών έξω από το προεδρικό μέγαρο, ορισμένοι έριξαν τα μεταλλικά φράγματα που είχε τοποθετήσει η αστυνομία γύρω από αυτό. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν το πλήθος. «Έπρεπε να προστατεύσετε τον Κάρλος Μάνσο κατ’ αυτόν τον τρόπο», φώναξαν ορισμένοι διαδηλωτές σε αστυνομικούς.
🚨 NOW: Fed-up Mexicans are STORMING the National Palace after calling out President Sheinbaum as the “NARCO-PRESIDENT” who is bought off by the cartels.— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 15, 2025
They’re trying to take down the wall.
This is INSANE.
🎥 @Julio_Rosas11
pic.twitter.com/RoKkFmpwFB
Η πρόεδρος Σέινμπαουμ, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από την 1η Οκτωβρίου 2024, διατήρησε υψηλά ποσοστά δημοτικότητας (άνω του 70%) κατά το πρώτο έτος της θητείας της, αλλά η πολιτική της σε θέματα ασφάλειας έχει επικριθεί έντονα λόγω δολοφονιών αξιωματούχων, ιδίως στην πολιτεία Μιτσοακάν.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr