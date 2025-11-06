Χήρα δημάρχου σε πόλη του Μεξικού αναλαμβάνει τα ηνία μετά τη δολοφονία του συζύγου της

Η κ. Κιρός αναμένεται να ολοκληρώσει τη θητεία για την οποία είχε εκλεγεί ο θανών, ως που διαρκεί ως το 2027.Ο σύζυγός της, δήμαρχος της Ουρουαπάν από τον Σεπτέμβριο του 2024, δεν έπαυε να καταγγέλλει τη βία των συμμοριών.Στη Μιτσοακάν δρουν διάφορες ισχυρές συμμορίες του υποκόσμου, ιδίως το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).Η δολοφονία του αιρετού ακολούθησε εκείνη, μερικά εικοσιτετράωρα νωρίτερα, του Μπερνάρντο Μπράβο, μεγάλου παραγωγού κίτρου στη Μιτσοακάν, επίσης από οπλοφόρο. Αυτός ο τελευταίος είχε καταγγείλει επανειλημμένα απόπειρες εκβίασης από κακοποιούς σε βάρος της επιχείρησης και του κλάδου του.