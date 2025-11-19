Δραματική η κατάσταση στο Νταρφούρ - Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις επιλέγουν ποιους θα σώσουν και ποιους όχι
Δραματική η κατάσταση στο Νταρφούρ - Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις επιλέγουν ποιους θα σώσουν και ποιους όχι

Εξαιρετικά περιορισμένοι οι πόροι για την κάλυψη των αναγκών των αμάχων στο δυτικό Σουδάν - Χωρίς αεροδρόμιο να λειτουργεί και με τους δρόμους να είναι απροσπέλαστοι, ο ανεφοδιασμός γίνεται... με γαϊδούρια

Δραματική η κατάσταση στο Νταρφούρ - Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις επιλέγουν ποιους θα σώσουν και ποιους όχι
Στο Νταρφούρ, την απομονωμένη περιοχή του δυτικού Σουδάν, οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις αναγκάζονται «να επιλέξουν ποιον θα σώσουν» καθώς δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να βοηθήσουν όλους τους αμάχους, δήλωσε ο Ζερόμ Μπερτράν, στέλεχος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Handicap Intenational.

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν στο Σουδάν ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ εκατομμύρια άλλοι έχουν εκτοπιστεί. Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», με την κατάσταση στο Νταρφούρ να είναι ακόμη χειρότερη λόγω της μαζικής εξόδου προσφύγων μετά την κατάληψη της ελ Φάσερ από τους ΔΤΥ στα τέλη Οκτωβρίου.

«Είμαστε αναγκασμένοι να επιλέγουμε ποιον θα σώσουμε και ποιον όχι», κατήγγειλε ο Μπερτράν μετά την επιστροφή του από το Σουδάν όπου είχε πάει για να εκτιμήσει τις εφοδιαστικές ανάγκες για τη διανομή βοήθειας.

«Είναι μια επιλογή, ένα δίλημμα απάνθρωπο το οποίο αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και αντιβαίνει πλήρως στις αρχές μας», υπογράμμισε, ενώ πρόσθεσε ότι οι ομάδες της Handicap Intenational δίνουν προτεραιότητα «στα παιδιά, τις έγκυες και τις θηλάζουσες ελπίζοντας ότι οι υπόλοιποι θα αντέξουν».

Αποστολή του Μπερτράν είναι να βρίσκει τρόπους για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων της μη κυβερνητικής οργάνωσης προκειμένου να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο «στις τεράστιες ανάγκες».

Και όλα αυτά χωρίς να υπάρχει στην περιοχή αεροδρόμιο που να λειτουργεί και τους δρόμους να είναι απροσπέλαστοι την περίοδο των βροχών. Παράλληλα η Handicap Intenational είναι αντιμέτωπη με «διοικητικά εμπόδια» στα σύνορα με το Τσαντ, τη μοναδική οδό πρόσβασης στο Νταρφούρ αυτή τη στιγμή, δυσθεώρητα κόστη και ανεπαρκή χρηματοδότηση.

«Ο ανεφοδιασμός μιας περιοχής τόσο μεγάλης όσο η Γαλλία, με 11 εκατομμύρια κατοίκους, γίνεται εν μέρει με γαϊδούρια», εξήγησε ο ίδιος, καταγγέλλοντας «την κατάσταση αναρχίας», «την πλήρη απουσία κρατικών θεσμών», τα προβλήματα ασφαλείας, «τους εκβιασμούς, τις κλοπές, τις επιθέσεις, τις συλλήψεις».

Στην Ταουίλα, μια πόλη όπου αυτή τη στιγμή έχουν καταφύγει περισσότεροι από 650.000 άμαχοι από την ελ Φάσερ ή τον καταυλισμό Ζαμζάμ που έπεσε στα χέρια των ΔΤΥ, υπάρχουν «άνθρωποι που πλέον δεν έχουν απολύτως τίποτα», ενώ «οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν είναι σε θέση να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες».

Η αναστολή μέρους της αμερικανικής διεθνούς βοήθειας μέσω της USAID μείωσε κατά «70%» τους πόρους για το Νταρφούρ και «μόνο το ένα τέταρτο των αναγκών» εξυπηρετούνται πλέον, σημείωσε ο Μπερτράν.

Περιέγραψε επίσης ότι «80.000 άποροι άνθρωποι» βρίσκονται στους δρόμους της Ταουίλα και υφίστανται βία, εκβιασμούς, κάποιες φορές τους ζητούν λύτρα, ενώ όσοι φτάνουν στην πόλη έχουν «σημάδια υποσιτισμού, τραύματα από βασανιστήρια» ή από «σφαίρες».

