Δραματική η κατάσταση στο Νταρφούρ - Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις επιλέγουν ποιους θα σώσουν και ποιους όχι

Εξαιρετικά περιορισμένοι οι πόροι για την κάλυψη των αναγκών των αμάχων στο δυτικό Σουδάν - Χωρίς αεροδρόμιο να λειτουργεί και με τους δρόμους να είναι απροσπέλαστοι, ο ανεφοδιασμός γίνεται... με γαϊδούρια