«Δεχόμαστε επίθεση, πρέπει να δράσουμε»: Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας κατηγορεί τη Ρωσία για υβριδικό πόλεμο
«Αν εισέβαλλε ένας στρατός στα εδάφη της χώρας μας, δεν θα κλειδωνόμασταν στα σπίτια μας ελπίζοντας ότι θα φύγει» αναφέρει στο κείμενό του ο Γκουίντο Κροσέτο
Η ιταλική κυβέρνηση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιμάκωση των «ρωσικών υβριδικών επιθέσεων» στην Ευρώπη, με τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο να ζητά άμεση αντίδραση από τη Δύση, επισημαίνοντας ότι οι απειλές πλέον επηρεάζουν βασικές υποδομές και τη σταθερότητα των κρατών.
Σύμφωνα με το Politico, σε έκθεση 125 σελίδων που δημοσιεύθηκε εχθές, Τρίτη, ο Κροσέτο κατηγορεί τις δυτικές χώρες για «αδράνεια» απέναντι στην ολοένα και πιο επιθετική στάση της Μόσχας.
Στο κείμενο με τίτλο «Αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου: Μια ενεργή στρατηγική», ο Ιταλός υπουργός τονίζει ότι οι υβριδικές επιθέσεις είναι συνεχείς και βάζουν στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές, κέντρα λήψης αποφάσεων, βασικές υπηρεσίες και τον κοινωνικό ιστό κάθε χώρας. «Δεχόμαστε επίθεση και οι υβριδικές βόμβες συνεχίζουν να πέφτουν· είναι ώρα να δράσουμε», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται καθημερινά.
Ο Κροσέτο χαρακτηρίζει «παράλογο» το γεγονός ότι η Δύση αντιδρά τόσο περιορισμένα απέναντι σε επιθέσεις που, όπως επισημαίνει, δεν διαφέρουν σε εχθρικότητα από μια συμβατική στρατιωτική εισβολή. «Αν εισέβαλλε ένας στρατός στα εδάφη της χώρας μας, δεν θα κλειδωνόμασταν στα σπίτια μας ελπίζοντας ότι θα φύγει», γράφει χαρακτηριστικά. Όπως επισημαίνει, η Ευρώπη έχει εμπλακεί σε μια μορφή «ασύμμετρης σύγκρουσης» και, παρότι διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιδράσει, καθυστερεί να τα χρησιμοποιήσει λόγω πολύπλοκων δημοκρατικών διαδικασιών και αργών μηχανισμών λήψης αποφάσεων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.
Στο έγγραφο επισημαίνεται επίσης ότι, πέρα από τη Ρωσία, απειλή για τη δυτική ασφάλεια συνιστούν και η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα. Ο Ιταλός υπουργός σημειώνει ότι η συχνότητα των υβριδικών επιθέσεων αυξάνεται, καθώς το Κρεμλίνο του Βλαντιμίρ Πούτιν αξιοποιεί «έναν συνδυασμό στρατιωτικών και μη στρατιωτικών εργαλείων» με στόχο την αποσταθεροποίηση των αντιπάλων του, τη διάβρωση της εσωτερικής τους συνοχής και την άσκηση επιρροής στην πολιτική τους βούληση».
Στην έκθεση αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα επιθέσεων που αποδίδονται στη Ρωσία, όπως κυβερνοεπιθέσεις εναντίον εταιρειών μεταφορών και τεχνολογίας που στηρίζουν την Ουκρανία, εμπρηστικές επιθέσεις σε αποθήκες στην Πολωνία που περιείχαν εξοπλισμό με προορισμό το Κίεβο και την εργαλειοποίηση μεταναστών από τη Λευκορωσία με σκοπό την αποσταθεροποίηση της Πολωνίας. Επίσης γίνεται ειδική αναφορά στην εμφάνιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών άγνωστης προέλευσης σε αεροδρόμια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και στις κατηγορίες ότι η Μόσχα επιχείρησε να υπονομεύσει τις προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβίας-Λούμπλιν, η οποία συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα χαρακτηρίστηκε «πρωτοφανής δολιοφθορά από τον Ντόναλντ Τουσκ. Η Βαρσοβία ανακοίνωσε μάλιστα εχθές πως έχουν ταυτοποιηθεί δύο ύποπτοι για το περιστατικο, προσθέτοντας πως πρόκειται για Ουκρανούς που συνεργάζονται επί μακρόν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και οι οποίοι διέφυγαν στη Λευκορωσία.
Ο Κροσέτο προειδοποιεί ότι αυτές οι υβριδικές επιθέσεις «φθείρουν» σταδιακά τη Δύση, αποδυναμώνοντάς τη απέναντι στη Μόσχα. Η Ρωσία στοχοποιεί επίσης χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία μέσω παραπληροφόρησης και χειραγώγησης της κοινής γνώμης, σύμφωνα με τον υπουργό. «Αυτά τα εργαλεία… επηρεάζουν έμμεσα τις πεποιθήσεις, την ανθεκτικότητα, την κυριαρχία στη λήψη αποφάσεων και την πολιτική σταθερότητα των κρατών».
Για την αντιμετώπιση των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων, ο Κροσέτο προτείνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Αντιμετώπισης Υβριδικού Πολέμου, μιας δύναμης 1.500 εξειδικευμένων στελεχών για την προστασία του κυβερνοχώρου, καθώς και στρατιωτικού προσωπικού με ειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία των αλυσίδων εφοδιασμού και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.
