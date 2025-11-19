«Δεχόμαστε επίθεση, πρέπει να δράσουμε»: Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας κατηγορεί τη Ρωσία για υβριδικό πόλεμο

«Αν εισέβαλλε ένας στρατός στα εδάφη της χώρας μας, δεν θα κλειδωνόμασταν στα σπίτια μας ελπίζοντας ότι θα φύγει» αναφέρει στο κείμενό του ο Γκουίντο Κροσέτο