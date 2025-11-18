Δολιοφθορά στον σιδηρόδρομο της Πολωνίας: «Όλα τα ίχνη οδηγούν στη Ρωσία» λέει ο υπουργός Άμυνας
Η Πολωνία και η Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπες με «μια κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης, με επιθέσεις, πράξεις δολιοφθοράς, παραπληροφόρηση και καταστροφές ή απόπειρες καταστροφής κρίσιμων υποδομών» είπε ο Πολωνός υπουργός
Στο συμπέρασμα πως «όλα τα ίχνη οδηγούν ανατολικά, προς τη Ρωσία», καταλήγει η κυβέρνηση της Πολωνίας για τα περιστατικά δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και υπουργός Άμυνας, Βουαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.
Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Zet, επιβεβαίωσε επίσης δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ανακριτές εξετάζουν μια συσκευή που εντοπίστηκε κοντά στο σημείο της έκρηξης, στη γραμμή Βαρσοβία - Λούμπιν και η οποία πιστεύεται ότι ενδέχεται να είχε τοποθετηθεί για να καταγράψει «την έκρηξη ή να παρατηρήσει το σημείο» του συμβάντος.
Το γεγονός πως όσα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί, «δείχνουν» τη Μόσχα, ισχυρίστηκε και ο εκπρόσωπος των Ειδικών Δυνάμεων της Πολωνίας, Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι.
Ο Κοσινιάκ-Καμίς τόνισε ότι η Πολωνία και η Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπες με «μια κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης, όπου έχουμε επιθέσεις, πράξεις δολιοφθοράς, παραπληροφόρηση σε γιγαντιαία κλίμακα στο διαδίκτυο, καθώς και καταστροφές ή απόπειρες καταστροφής κρίσιμων υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη».
Το βράδυ της Δευτέρας, οι εισαγγελικές αρχές της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα «για πράξεις δολιοφθοράς τρομοκρατικού χαρακτήρα που τελέστηκαν για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών σε βάρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας».
Στο μεταξύ, το πρωί της Τρίτης, η πολωνική κυβέρνηση συγκάλεσε συνεδρίαση της εθνικής επιτροπής ασφάλειας προκειμένου να εξετάσει τα επόμενα βήματα στην αντίδρασή της στα περιστατικά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Poland confirms Russia sabotaged its railway line to Ukraine— Tim White (@TWMCLtd) November 18, 2025
Jacek Dobrzynski spokesman for🇵🇱Special Services:
"Everything indicates it. We can confidently call this a terrorist act initiated by special services from the East" but he said the details remain confidential for now pic.twitter.com/ivUbiksp8E
