Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκαν στην Τουρκία - Τρεις καταδίκες είχε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταλήξει η μητέρα και τα δύο παιδιά της οικογένειας - Αρχικά κυκλοφόρησε το σενάριο τροφικής δηλητηρίασης, ωστόσο από χθες εξετάζεται η δηλητηρίαση να προήλθε από την απολύμανση στο ξενοδοχείο που έμεναν