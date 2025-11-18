Οι κρίσιμες στιγμές μετά τη φονική δηλητηρίαση της οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Βίντεο από τη μεταφορά τους με ταξί στο νοσοκομείο
Οι κρίσιμες στιγμές μετά τη φονική δηλητηρίαση της οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Βίντεο από τη μεταφορά τους με ταξί στο νοσοκομείο
«Φάγαμε και ήπιαμε κάτι και μάλλον μας πείραξε» είπε ο πατέρας στον ταξιτζή που τους μετέφερε στο νοσοκομείο
Τις κρίσιμες στιγμές που έζησε η τετραμελής οικογένεια τουριστών από τη Γερμανία, μετά τη δηλητηρίασή της, κατέγραψε βίντεο μέσα από το ταξί που τους μετέφερε στο νοσοκομείο την προηγούμενη Τετάρτη. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους την ίδια μέρα, η μητέρα κατέληξε δύο μέρες μετά και ο πατέρας χθες το απόγευμα, καθώς ο οργανισμός του δεν άντεξε.
Στα πλάνα του βίντεο μέσα από το όχημα, φαίνονται η μητέρα και τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του ταξί εξαιρετικά υποτονική κατάσταση, ο πατέρας είναι ταραγμένος, ενώ ένα από τα παιδιά - το κορίτσι - κάνει εμετό μέσα σε μια πλαστική σακούλα που του κρατά η μητέρα.
Δείτε το βίντεο
«Φάγαμε κάτι και μάλλον μας πείραξε»
Στο μεταξύ, ο ταξιτζής που μετέφερε την οικογένεια, στην κατάθεσή του ανέφερε μεταξύ άλλων πως «στις 12 Νοεμβρίου, στις 11:20 το πρωί, η οικογένεια πετάχτηκε μπροστά στο αυτοκίνητό μου. Με σταμάτησαν και μπήκαν στο ταξί μου. Μου ζήτησαν να τους πάω στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Ξεκίνησα προς το νοσοκομείο και τους είδα σε πανικό. Προσπάθησα να μιλήσω με τον πατέρα. Όταν τον ρώτησα τι συμβαίνει, μου απάντησε: «Φάγαμε και ήπιαμε κάτι και μάλλον μας πείραξε». Μου είπε: «Σε παρακαλώ, πήγαινέ μας στο πιο κοντινό νοσοκομείο». Στον δρόμο για το νοσοκομείο, το κοριτσάκι έκανε συνεχώς εμετό. Της έδωσα μια πλαστική σακούλα και έκανε εμετό μέσα σε αυτήν. Η μητέρα έμοιαζε ημιλιπόθυμη. Περίμενε να φτάσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Όταν μιλούσα με τον πατέρα, είπε: "Κάτι μου συμβαίνει κάθε φορά που έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη· πέρσι είχα και ένα ατύχημα με μηχανή. Έσπασα το χέρι και το πόδι μου. Τώρα έπαθα κι αυτή την ατυχία"».
İstanbul Fatih’te kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek ailesinin, rahatsızlandıkları sırada taksiyle hastaneye gidiş anları ortaya çıktı. pic.twitter.com/VWOqwKWcs1— ENSONHABER (@ensonhaber) November 18, 2025
