Νεκρά από δηλητηρίαση δύο παιδιά στην Κωνσταντινούπολη - Στη ΜΕΘ οι γονείς τους
ΚΟΣΜΟΣ
Κωνσταντινούπολη Δηλητηρίαση Παιδιά Θάνατοι

Η οικογένεια από τη Γερμανία είχε πάει διακοπές στην Τουρκία - Η δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή 

Δύο παιδιά που βρίσκονταν σε διακοπές πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση σε μια δημοφιλή τουριστική περιοχή της Κωνσταντινούπολης και οι γονείς τους νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μετέδωσαν σήμερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και οι υγειονομικές αρχές.

«Παρά όλες τις προσπάθειες που έγιναν, τα παιδιά, ηλικίας 6 και 3 ετών, δεν μπόρεσαν να σωθούν. Οι γονείς παραμένουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας», δήλωσε στο X ο επαρχιακός διευθυντής της Κωνσταντινούπολης του τουρκικού υπουργείου Υγείας.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα από τη διεύθυνση υγείας» πρόσθεσε ο δρ Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, ο οποίος διευκρίνισε ότι η οικογένεια νοσηλεύτηκε για «φερόμενη τροφική δηλητηρίαση».

Σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, επικαλούμενο «έρευνα της αστυνομίας», η οικογένεια κατάγεται από τη Γερμανία και έκανε διακοπές στην Τουρκία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, ένα δημοφιλές φαγητό δρόμου, τα οποία κατανάλωσαν την Τρίτη στην τουριστική περιοχή Ορτάκιοϊ στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου.

Το ζευγάρι και τα δύο παιδιά τους νοσηλεύτηκαν αφού αρρώστησαν, μετέδωσε το NTV.

