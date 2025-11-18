Συγκλονιστικά βίντεο από καταιγίδα «κόλαση» στο Μπουένος Άιρες - Μαύρα σύννεφα σκέπασαν ολόκληρη πόλη
ΚΟΣΜΟΣ
Σοβαρές ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην πόλη General Villegas - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Ένα συγκλονιστικό φαινόμενο καταγράφηκε το Σάββατο (15/11) στην πόλη του General Villegas του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, όταν ένα «τείχος» από μαύρα σύννεφα εν μέσω καταιγίδας σκέπασε τα σπίτια βυθίζοντας την πόλη στο σκοτάδι και θυμίζοντας σκηνές από την κόλαση.



Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το 80% της πόλης του General Villegas έμεινε χωρίς ρεύμα λόγω της καταιγίδας, ενώ σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Ξεριζώθηκαν δέντρα, καταστράφηκαν στύλοι ηλεκτροδότησης και στέγες σπιτιών, ενώ επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Η καταιγίδα προκάλεσε και σοβαρές ζημιές στην πόλη San Nicolás de los Arroyos, όπου μία σκηνή κατέρρευσε λόγω της δύναμης των ανέμων, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Οι δρόμοι πλημμύρισαν από συντρίμμια, δυσκολεύοντας το έργο των συνεργείων αποκατάστασης και των πυροσβεστικών δυνάμεων.


