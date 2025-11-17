Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Η Γερμανία προχωρά σε άρση του εμπάργκο πωλήσεων όπλων στο Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα
Η Γερμανία προχωρά σε άρση του εμπάργκο πωλήσεων όπλων στο Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα
Η Γερμανία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτή οπλικών συστημάτων προς το Ισραήλ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες
Τη σταδιακή επαναφορά των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ, που είχαν παγώσει τον Αύγουστο, ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, μετά την εκεχειρία στη Γάζα που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα. Η διαδικασία επανέναρξης θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου.
Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο, η Γερμανία θα επιστρέψει πλέον στην πρακτική της εξατομικευμένης αξιολόγησης για κάθε αίτημα εξαγωγής οπλικών συστημάτων προς το Ισραήλ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην περιοχή και τις ανάγκες ασφαλείας. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί το τέλος της μερικής αναστολής που εφαρμόστηκε τον Αύγουστο, όταν η ισραηλινή κυβέρνηση είχε αποφασίσει την κατάληψη της Πόλης της Γάζας στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της Χαμάς.
Η Γερμανία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτή οπλικών συστημάτων προς το Ισραήλ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην απόφαση αυτή. Η επανέναρξη των εξαγωγών καλύπτει συστήματα που είχαν «παγώσει» τους προηγούμενους μήνες, ενώ η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω προσαρμογών ανάλογα με τη συνέχεια των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, χαιρέτισε άμεσα την ανακοίνωση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Χαιρετίζω την απόφαση του Καγκελάριου Μερτς να άρει την απόφαση για το μερικό ‘εμπάργκο’. Καλώ και άλλες κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας», ανέφερε.
Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης υπογράμμισε ότι το Βερολίνο παραμένει προσηλωμένο στην προώθηση μιας βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, στη βάση της λύσης των δύο κρατών. Σημείωσε ακόμη ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την ανοικοδόμηση της Γάζας, στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για σταθεροποίηση της περιοχής.
Η ανακοίνωση ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την προηγούμενη ημέρα ο Καγκελάριος Μερτς με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η συζήτηση διεξήχθη σε «καλό και φιλικό κλίμα» και αφορούσε διπλωματικές και περιφερειακές εξελίξεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού είχαμε διψήφια αύξηση του πληθωρισμού την εξαετία 2019 - 2025, γιατί υπήρξε αποκλιμάκωση το τελευταίο τρίμηνο
80χρονος στη Θεσσαλονίκη ανατίναξε το σπίτι του γιου του - Και το άλλο του παιδί τον κατηγορεί για εμπρησμό
Υπάλληλος πήρε λόγω λογιστικού λάθους, τους μισθούς 34 συναδέλφων - Αρνείται να τα επιστρέψει
Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο, η Γερμανία θα επιστρέψει πλέον στην πρακτική της εξατομικευμένης αξιολόγησης για κάθε αίτημα εξαγωγής οπλικών συστημάτων προς το Ισραήλ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην περιοχή και τις ανάγκες ασφαλείας. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί το τέλος της μερικής αναστολής που εφαρμόστηκε τον Αύγουστο, όταν η ισραηλινή κυβέρνηση είχε αποφασίσει την κατάληψη της Πόλης της Γάζας στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της Χαμάς.
Η Γερμανία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτή οπλικών συστημάτων προς το Ισραήλ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην απόφαση αυτή. Η επανέναρξη των εξαγωγών καλύπτει συστήματα που είχαν «παγώσει» τους προηγούμενους μήνες, ενώ η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω προσαρμογών ανάλογα με τη συνέχεια των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, χαιρέτισε άμεσα την ανακοίνωση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Χαιρετίζω την απόφαση του Καγκελάριου Μερτς να άρει την απόφαση για το μερικό ‘εμπάργκο’. Καλώ και άλλες κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας», ανέφερε.
Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης υπογράμμισε ότι το Βερολίνο παραμένει προσηλωμένο στην προώθηση μιας βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, στη βάση της λύσης των δύο κρατών. Σημείωσε ακόμη ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την ανοικοδόμηση της Γάζας, στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για σταθεροποίηση της περιοχής.
Η ανακοίνωση ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την προηγούμενη ημέρα ο Καγκελάριος Μερτς με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η συζήτηση διεξήχθη σε «καλό και φιλικό κλίμα» και αφορούσε διπλωματικές και περιφερειακές εξελίξεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού είχαμε διψήφια αύξηση του πληθωρισμού την εξαετία 2019 - 2025, γιατί υπήρξε αποκλιμάκωση το τελευταίο τρίμηνο
80χρονος στη Θεσσαλονίκη ανατίναξε το σπίτι του γιου του - Και το άλλο του παιδί τον κατηγορεί για εμπρησμό
Υπάλληλος πήρε λόγω λογιστικού λάθους, τους μισθούς 34 συναδέλφων - Αρνείται να τα επιστρέψει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα