80χρονος στη Θεσσαλονίκη ανατίναξε το σπίτι του γιου του - Και το άλλο του παιδί τον κατηγορεί για εμπρησμό

Ο δράστης είπε στην αστυνομία ότι τα παιδιά του τον έχουν πληγώσει - Ο γιος του δήλωσε ότι είναι σε απόγνωση επειδή «ο πατέρας μας θέλει να μας ελέγχει» - Πώς περιέγραψε η νύφη το επεισόδιο