Παραδικαστικό 2: Ξανά στο σκαμνί Γιοσάκης, Μαντούβαλος, Ευσταθίου και Γεωργιτσογιαννάκος - Οι καταγγελίες και το ιστορικό της πολύκροτης υπόθεσης

Ομως, όπως αναφέρουν οι Αρεοπαγίτες, το Εφετείο «δεν διέλαβε παραδοχές που ανάγονται στη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης των αδικημάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστή, που εν προκειμένω συνίσταται σε απαίτηση και λήψη δώρου για τον κατηγορούμενο Γιάννη Ευσταθίου σε υπόσχεση και παράδοση δώρου για τον Πέτρο Μαντούβαλο, αντίστοιχα».Συνεπώς, καταλήγει η αρεοπαγίτικη απόφαση, «το αν καταβλήθηκε ή όχι το χρηματικό ποσό από τον Πέτρο Μαντούβαλο για τη δωροδοκία του κατηγορούμενου Γιάννη Ευσταθίου και το αν ο τελευταίος το παρέλαβε ή όχι, ουδεμία έννομη επιρροή ασκεί», καθώς «η τέλεση των ανωτέρω εγκλημάτων ολοκληρώνεται, σε κάθε περίπτωση, με μόνη την απαίτηση δώρου ή την υπόσχεση καταβολής δώρου».