Παραδικαστικό 2: Ξανά στο σκαμνί Γιοσάκης, Μαντούβαλος, Ευσταθίου και Γεωργιτσογιαννάκος - Οι καταγγελίες και το ιστορικό της πολύκροτης υπόθεσης
Αντιμετωπίζουν τα κακουργήματα της δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστή και της συνέργειας στο αδίκημα αυτό - Είχαν αθωωθεί στο Εφετείο, ωστόσο ο Άρειος Πάγος αναίρεσε εν μέρει την απόφαση
Στο εδώλιο ποινικού δικαστηρίου, προκειμένου να δικαστούν από μηδενική βάση για κακουργηματικές κατηγορίες, θα καθίσουν τις επόμενες ημέρες οι βασικοί «πρωταγωνιστές» του αποκαλούμενου παραδικαστικού κυκλώματος «Νο 2» -υπόθεση, η οποία είχε συνταράξει την κοινή γνώμη τα προηγούμενα χρόνια και είχε πλήξει την αξιοπιστία και το κύρος της Δικαιοσύνης.
Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος Εφετών Ιωάννης Ευσταθίου, ο πρώην δικηγόρος και πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Πέτρος Μαντούβαλος, ο πολιτικός μηχανικός Σταύρος Γεωργιτσογιαννάκος και ο πρώην αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Γιοσάκης, άλλοτε κεντρικά πρόσωπα της εν λόγω δικογραφίας, θα δικαστούν και πάλι για το κακούργημα της δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού (οι δύο πρώτοι) και για συνέργεια στη συγκεκριμένη πράξη (οι δύο τελευταίοι).
Η δίκη τους προσδιορίστηκε για την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι βρίσκονται εκ νέου αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο μιας βαριάς καταδίκης, την οποία είχαν καταφέρει να γλιτώσουν το 2023 από το Εφετείο, καθώς όλοι είχαν αθωωθεί, τότε, από τα συγκεκριμένα αδικήματα, κατά πλειοψηφία (3-2), λόγω αμφιβολιών.
Την ανατροπή στην πολύκροτη αυτή υπόθεση επέφερε το Ε΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο αναίρεσε, εν μέρει, την αθωωτική απόφαση του Εφετείου, κρίνοντας ότι αυτή δεν φέρει την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που απαιτεί το Σύνταγμα και η ποινική νομοθεσία. Έτσι, η υπόθεση, ως προς το σκέλος της εκείνο με το οποίο οι τέσσερις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν από τις κατηγορίες της δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστή και της συνέργειας στο αδίκημα αυτό, οδηγήθηκε για νέα κρίση από Πενταμελές Εφετείο Αθηνών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αθωωτική απόφαση που εξέδωσε το Εφετείο ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτή που είχε εκδώσει το 2019 το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Τότε, οι δικαστές του πρώτου βαθμού είχαν προχωρήσει σε καταδίκες και ενδεικτικά είχε επιβάλλει στον Πέτρο Μαντούβαλο και τον πρώην δικαστή κάθειρξη 13 ετών και στον Ιάκωβο Γιοσάκη κάθειρξη 12 ετών. Ωστόσο, το δικαστήριο είχε δώσει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση και κατά συνέπεια ουδείς εκ των καταδικασθέντων είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
Οταν ο επιχειρηματίας άκουσε τον προεδρεύοντα να του ανακοινώνει ότι κρίθηκε ένοχος και ότι του επιβάλλεται πολυετής κάθειρξη, θεωρώντας ότι το δικαστήριο τον αδίκησε σε αντίθεση με τους λοιπούς κατηγορούμενους, εξεμάνη και άρχισε να φωνάζει μέσα στη δικαστική αίθουσα πως «η απόφαση ήταν αποτέλεσμα δωροληψίας και εκβιασμού των αθωωθέντων εκ μέρους κάποιων ή όλων των μελών της σύνθεσης του δικαστηρίου, λόγω αρνήσεως του ιδίου να καταβάλει όλο το ποσό του ''δώρου'' των 100.000 ευρώ και όχι μέρος αυτού 60.000 ευρώ μετά από εκβιασμό του».
Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρει η αναιρετική απόφαση του Αρείου Πάγου, ο επιχειρηματίας «έχοντας καταληφθεί από ανεξέλεγκτη οργή και απευθυνόμενος στα μέλη του δικαστηρίου τούς αποκάλεσε εκβιαστές και αλήτες και ειδικά προς τον προεδρεύοντα Ευσταθίου απηύθυνε τη φράση: ''Εκβιαστή, πήρες 60.000 ευρώ για την κόρη σου''»!
Εν ολίγοις, αυτό που είχε κατήγγειλε τότε ο επιχειρηματίας και άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου για τις έρευνες που ακολούθησαν ήταν ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον εκβίαζε και μέσω του Ιάκωβου Γιοσάκη τού είχε ζητήσει 60.000 ευρώ για να τον απαλλάξει.
Επιπρόσθετα, ο Πέτρος Μαντούβαλος είχε κατηγορηθεί ότι μέσω του Ιάκωβου Γιοσάκη είχε δώσει 600.000 ευρώ στον δικαστή προκειμένου να αθωώσουν τον ίδιο και τους δύο συνεργάτες του που δικάζονταν για το παραδικαστικό κύκλωμα «Νο1».
Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο εστιάζει κυρίως στο ότι το Εφετείο αναφέρει γενικώς στην απόφασή του μόνο ότι «καταλείπονται αμφιβολίες ως προς την τέλεση των αδικημάτων της δωροληψίας δικαστή (όσον αφορά τον Γιάννη Ευσταθίου), της δωροδοκίας δικαστή (όσον αφορά τον Πέτρο Μαντούβαλο) και της συνέργειας στις ανωτέρω πράξεις των κατηγορουμένων Σταύρου Γεωργιτσογιαννάκου και Παύλου Γιοσάκη με τις παραδοχές ότι δεν αποδείχθηκε ότι "...υπήρξε καθ' οιονδήποτε τρόπο μετακίνηση, μεταφορά, καταβολή χρηματικού ποσού προς δωροδοκία του κατηγορούμενου δικαστή"».
Οι καταγγελίεςΗ συγκεκριμένη υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον της ποινικής Δικαιοσύνης το 2010. Ήταν τότε που ο επιχειρηματίας Ιωάννης Μπολέτσης δικαζόταν μαζί με τον πρώην δικαστή Ευάγγελο Καλούση και τον Πέτρο Μαντούβαλο για σειρά κακουργηματικών κατηγοριών. Στο δικαστήριο αυτό προέδρευε ο πρώην σήμερα εφέτης και κατηγορούμενος Ιωάννης Ευσταθίου.
Η αναίρεσηΠρόκειται για γεγονότα «τελείως ασυνήθιστα στα ελληνικά δικαστικά χρονικά, τα οποία έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα στα ΜΜΕ», αναφέρουν οι αρεοπαγίτες και παραθέτουν στη συνέχεια τα στοιχεία εκείνα που τους οδήγησαν στην απόφασή τους να αναιρέσουν την αθωωτική κρίση του Εφετείου.
Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο εστιάζει κυρίως στο ότι το Εφετείο αναφέρει γενικώς στην απόφασή του μόνο ότι «καταλείπονται αμφιβολίες ως προς την τέλεση των αδικημάτων της δωροληψίας δικαστή (όσον αφορά τον Γιάννη Ευσταθίου), της δωροδοκίας δικαστή (όσον αφορά τον Πέτρο Μαντούβαλο) και της συνέργειας στις ανωτέρω πράξεις των κατηγορουμένων Σταύρου Γεωργιτσογιαννάκου και Παύλου Γιοσάκη με τις παραδοχές ότι δεν αποδείχθηκε ότι "...υπήρξε καθ' οιονδήποτε τρόπο μετακίνηση, μεταφορά, καταβολή χρηματικού ποσού προς δωροδοκία του κατηγορούμενου δικαστή"».
Ομως, όπως αναφέρουν οι Αρεοπαγίτες, το Εφετείο «δεν διέλαβε παραδοχές που ανάγονται στη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης των αδικημάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστή, που εν προκειμένω συνίσταται σε απαίτηση και λήψη δώρου για τον κατηγορούμενο Γιάννη Ευσταθίου σε υπόσχεση και παράδοση δώρου για τον Πέτρο Μαντούβαλο, αντίστοιχα».
Συνεπώς, καταλήγει η αρεοπαγίτικη απόφαση, «το αν καταβλήθηκε ή όχι το χρηματικό ποσό από τον Πέτρο Μαντούβαλο για τη δωροδοκία του κατηγορούμενου Γιάννη Ευσταθίου και το αν ο τελευταίος το παρέλαβε ή όχι, ουδεμία έννομη επιρροή ασκεί», καθώς «η τέλεση των ανωτέρω εγκλημάτων ολοκληρώνεται, σε κάθε περίπτωση, με μόνη την απαίτηση δώρου ή την υπόσχεση καταβολής δώρου».
