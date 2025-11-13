Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Απάτη-μαμούθ από «μάντισσα» στην Αυστραλία: Έβαζε πελάτισσες να πάρουν δάνειο για να βρουν πλούσιο γαμπρό - Μάζεψε €40 εκατ.
Μαζί της συνελήφθη και η κόρη της - Ζούσαν σε έπαυλη εκατομμυρίων στο Σίδνεϊ
Στη σύλληψη μιας 53χρονης η οποία εμφανιζόταν ως μάντισσα για να εξαπατά τα θύματά της με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει περίπου 40 εκατ. ευρώ, προχώρησαν οι αρχές στην Αυστραλία.
Η 53χρονη συνελήφθη την Τετάρτη στο προάστιο Dover Heights του Σίδνεϊ, μαζί με την 25χρονη κόρη της, η οποία εμφανιζόταν ως δασκάλα του φενγκ σούι.
Η μητέρα φέρεται να έπειθε τα θύματά της - κυρίως ευάλωτες γυναίκες από το Βιετνάμ - να συνάψουν δάνεια, κρατώντας ένα μέρος για τον εαυτό της, λέγοντάς τους ότι προέβλεπε έναν «δισεκατομμυριούχο» στο μέλλον τους.
Σε βάρος της 53χρονης απαγγέλθηκαν 39 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και η αθέμιτη απόκτηση οικονομικού οφέλους με εξαπάτηση. Η κόρη της κατηγορείται για επτά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διαχείριση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Κατά τη διάρκεια της σύλληψης στην αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων έπαυλη, η αστυνομία κατάσχεσε έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, πολυτελείς τσάντες, μια ράβδο χρυσού 40 γραμμαρίων αξίας 10.000 δολαρίων Αυστραλίας και 6.600 δολάρια Αυστραλίας σε μάρκες καζίνο.
Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η 53χρονη εμφανιζόταν ως επιφανές μέλος της κοινότητάς της και, ως «μάντισσα«», έδινε συμβουλές σε πελάτες, ορισμένοι από τους οποίους της αποκάλυπταν ότι αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες.
Στη συνέχεια, η 53χρονη προέβλεπε ότι ένας δισεκατομμυριούχος θα ερχόταν να τους βοηθήσει και ότι αυτό «θα συνέβαινε σύντομα» αν έπαιρναν δάνειο.
Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Sydney Morning Herald (SMH), μητέρα και κόρη συνδέονται με το λεγόμενο «Συνδικάτο Penthouse», μια εγκληματική οργάνωση που εξαπάτησε μεγάλες αυστραλιανές τράπεζες κατά 250 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (141 εκατ. ερυρώ) με τη βοήθεια τραπεζικών υπαλλήλων που ενέκριναν δάνεια για να βοηθήσουν να αγοραστούν πολλαπλά ακίνητα στο Σίδνεϊ.
Australia police arrest 'fortune teller' accused of running $46m scam— Ashin HARILAL (@ashindevz0) November 13, 2025
A mother-and-daughter duo - one claiming to be a fortune teller and a feng shui master - have been charged over allegedly scamming almost A$70m ($46m; £35m) from "vulnerable" Vietnamese targets in Australia.… pic.twitter.com/lf7gvwid9c
A mother claiming to be a "fortune teller" and her daughter have been arrested in Sydney for their alleged involvement in a multi-million-dollar fraud and money laundering syndication targeting Vietnamese Australians.https://t.co/1WFeViMJh7— Sky News Australia (@SkyNewsAust) November 13, 2025
