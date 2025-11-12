Αρκούδες «καταλαμβάνουν» χωριό στο Κόσοβο, κάτοικοι και σχολείο ζητούν βοήθεια από την αστυνομία - Δείτε βίντεο

Ο Μπεσέτ Τζελαντίνι, ο δήμαρχος του Ντράγκας, στο οποίο υπάγεται το Μπέλομπραντ, ζήτησε τη βοήθεια του τοπικού κυνηγετικού συλλόγου για την προστασία των κατοίκων. Οι κυνηγοί συμφώνησαν, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, να επιτηρούν την περιοχή και να αναφέρουν κάθε εμφάνιση αρκούδας στις κατοικημένες ζώνες.