Απολύτως σωστή η στάση του Τραμπ κατά της Βενεζουέλας, λέει η Ματσάδο – Αποκαλεί αρχηγό ναρκοτρομοκρατών τον Μαδούρο
Σε παρέμβασή της σε φόρουμ στο Μαϊάμι, η αρχηγός της αντιπολίτευσης είπε ότι οι ενέργειες του Αμερικανού προέδρου θα προστατεύσουν εκατομμύρια ζωές πολιτών της Λατινικής Αμερικής
Μόνο καλά λόγια είχε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, για την πολιτική και τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη χώρα της.
Την ώρα που ο Λευκός Οίκος εξετάζει την πιθανότητα στρατιωτικής κλιμάκωσης, η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης πολιτικός είπε ότι η στάση του Τραμπ είναι «απολύτως σωστή».
Σε παρέμβασή της μέσω βίντεο στο America Business Forum που διεξάγεται στο Μαϊάμι, είπε ακόμη ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «δεν είναι νόμιμος αρχηγός κράτους» και ότι οι ενέργειες του Τραμπ «θα προστατεύσουν εκατομμύρια ζωές πολιτών της Λατινικής Αμερικής και σίγουρα πολιτών της Βενεζουέλας».
Η Ματσάδο μιλούσε από μυστική τοποθεσία.
Αποκάλεσε τον Μαδούρο «επικεφαλής ναρκοτρομοκρατικής δομής που έχει κηρύξει πόλεμο στον λαό της Βενεζουέλας και στις δημοκρατικές χώρες της περιοχής».
Ισχυρίστηκε μάλιστα δε ότι οι εγκληματικές δομές στήριζαν το καθεστώς με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, χρυσού, όπλων και αλλά και την παράνομη διακίνηση ανθρώπων.
«Πρέπει να διακόψετε αυτές τις ροές χρημάτων», είπε και τόνισε ότι «ο Μαδούρο ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και ο πρόεδρος Τραμπ τον τερματίζει».
Το Politico υπενθυμίζει ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη χτυπήσει πάνω από 10 σκάφη από τη Βενεζουέλα που, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν ναρκωτικά. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις.
Φέτος, η αμερικανική κυβέρνηση διπλασίασε την αμοιβή για τη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια, μετά από κατηγορίες για συνωμοσία για διακίνηση ναρκωτικών το 2020, και πρόσθεσε τη Βενεζουέλα στον κατάλογο των χωρών διακίνησης ναρκωτικών.
Πάντως η Ματσάδο δεν αναφέρθηκε στις φήμες ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, όπως και ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανατροπή του από την εξουσία.
