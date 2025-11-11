Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Αμερικανός πολίτης έγινε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
Με ένα προσωπικό και συγκινητικό μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μοιράστηκε με τους ομογενείς την είδηση ότι απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα.
Όπως σημειώνει, ευχαριστεί θερμά το μεγάλο έθνος που πριν από έξι χρόνια, όταν και ανέλαβε την ηγεσία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τον υποδέχθηκε και επισημαίνει ότι «την ιερή αυτή στιγμή, η καρδιά του γεμίζει με αγάπη, ευγνωμοσύνη, χαρά και ταπεινότητα».
Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δεσμεύεται να διπλασιάσει τις προσπάθειές του «πάντα στην υπηρεσία των πιστών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της ευρύτερης κοινωνίας αυτής της ευλογημένης χώρας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς».
