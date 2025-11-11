Σάλος με Βρετανίδα influencer: Προσποιούνταν ότι πάσχει από καρκίνο για να κερδίσει followers και έπαιρνε δωρεές για δήθεν θεραπείες

Η 29χρονη ισχυρίστηκε ότι είπε σε μια φίλη πως είχε καρκίνο σε μια, και πως αυτό «». Διέψευσε ότι έστησε η ίδια τη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων, λέγοντας ότι «».Η «εξομολόγησή» της προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media. Άνθρωποι που έχουν νοσήσει ή έχουν χάσει αγαπημένους από καρκίνο εκφράζουν οργή για την απάτη.: «Το να βλέπεις κάποιον να παριστάνει ότι περνά αυτή τη δοκιμασία και να παίρνει τη συμπάθεια και τα χρήματα που προορίζονται για πραγματικούς ασθενείς, δεν είναι απλώς λάθος, είναι απάνθρωπο».Άλλοι χρήστες χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά της «», ενώ αρκετοί σχολίασαν ότι η Μίλερ διαγράφει σχόλια ή μπλοκάρει λογαριασμούς που αναφέρονται στην απάτη για να μη διαδοθεί η ιστορία.Η Μίλερ, που, φαίνεται ήδη να έχει υποστεί επαγγελματικές συνέπειες: αφαίρεσε από τους λογαριασμούς της τα στοιχεία επικοινωνίας με το πρακτορείο που τη διαχειριζόταν, γεγονός που ερμηνεύεται ως διακοπή συνεργασίας.Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στη Βρετανία για την ηθική των influencers και τα όρια ανάμεσα στηκαι την