Σάλος με Βρετανίδα influencer: Προσποιούνταν ότι πάσχει από καρκίνο για να κερδίσει followers και έπαιρνε δωρεές για δήθεν θεραπείες
Η influencer που συγκίνησε το διαδίκτυο με την «μάχη της» με τον καρκίνο παραδέχτηκε ότι… δεν είχε ποτέ την ασθένεια - Ζητούσε χρήματα για να πάει δήθεν σε συνεδρίες ακτινοθεραπείας
Σάλο έχει προκαλέσει στη Βρετανία η αποκάλυψη ότι γνωστή influencer με εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok είχε προσποιηθεί πως πάσχει από καρκίνο για να κερδίσει τη συμπάθεια και τη στήριξη του κοινού της.
Η Μπρίτνι Μίλερ, γνωστή στους διαδικτυακούς της φίλους για το οικογενειακό περιεχόμενο και τις «καθημερινές στιγμές» με τα δίδυμα παιδιά της, παραδέχτηκε σε δακρύβρεχτο βίντεο ότι είχε πει ψέματα το 2017 πως πάσχει από καρκίνο του στομάχου και μάλιστα τρίτου σταδίου.
Η υπόθεση είχε ξεκινήσει πριν από επτά χρόνια, όταν η τότε 21χρονη Μίλερ από την Οξφόρδη είχε ανακοινώσει στους λίγους ακόλουθούς της ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Ακολούθησε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, με φίλους και γνωστούς να προσφέρουν οικονομική και ψυχολογική στήριξη. Ξαφνικά όμως η ιστορία εξαφανίστηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η «ασθένεια» δεν αναφέρθηκε ποτέ ξανά.
Όπως μεταδίδει η Mirror, το 2020, όταν η Μίλερ συνεργάστηκε με φιλανθρωπικό οργανισμό για την ευαισθητοποίηση κατά του καρκίνου του μαστού, μια πρώην φίλη της αποκάλυψε δημόσια την απάτη. Σε ανάρτησή της, η Μπεθ – που υπήρξε φίλη της από τα 16 έως τα 21 – περιέγραψε πώς η influencer είχε επινοήσει την ψεύτικη διάγνωση και είχε δημιουργήσει σελίδα στο GoFundMe ζητώντας δωρεές.
«Τη φρόντιζα, της έστελνα χρήματα για να πάει δήθεν σε συνεδρίες ακτινοθεραπείας, της έφτιαχνα φαγητά. Όλα ήταν ψέμα», έγραψε η πρώην φίλη της.
Παρά τις αποκαλύψεις, η Μπρίτνι Μίλερ κατάφερε να χτίσει τα επόμενα χρόνια μια πετυχημένη καριέρα ως lifestyle και family influencer, με πάνω από 3,5 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και συνεργασίες με γνωστά brands, όπως Temu και Shein.
Η ίδια όμως έσπασε τη σιωπή της μόλις τώρα, λέγοντας σε βίντεο που ανέβασε τη Δευτέρα: «Δεν ήθελα ποτέ να μιλήσω γι’ αυτή την περίοδο, αλλά το οφείλω στους ανθρώπους που με στηρίζουν. Το 2017 ήμουν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, ήμουν χαμένη, καταθλιπτική και αυτοκαταστροφική».
@brittanyhmiller ♬ original sound - Brittany
Η 29χρονη ισχυρίστηκε ότι είπε σε μια φίλη πως είχε καρκίνο σε μια στιγμή αδυναμίας, και πως αυτό «ήταν μια φράση που μετάνιωσε βαθιά». Διέψευσε ότι έστησε η ίδια τη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων, λέγοντας ότι «μόλις είδε πως γίνονταν δωρεές, την κατέβασε αμέσως».
Η «εξομολόγησή» της προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media. Άνθρωποι που έχουν νοσήσει ή έχουν χάσει αγαπημένους από καρκίνο εκφράζουν οργή για την απάτη. Μια νεαρή TikToker που πάσχει από λέμφωμα Χότζκιν δήλωσε: «Το να βλέπεις κάποιον να παριστάνει ότι περνά αυτή τη δοκιμασία και να παίρνει τη συμπάθεια και τα χρήματα που προορίζονται για πραγματικούς ασθενείς, δεν είναι απλώς λάθος, είναι απάνθρωπο».
Άλλοι χρήστες χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά της «αποτρόπαια», ενώ αρκετοί σχολίασαν ότι η Μίλερ διαγράφει σχόλια ή μπλοκάρει λογαριασμούς που αναφέρονται στην απάτη για να μη διαδοθεί η ιστορία.
Η Μίλερ, που σήμερα ζει με τον αρραβωνιαστικό της και τα δίδυμα αγόρια τους σε πολυτελές σπίτι στο East Sussex, φαίνεται ήδη να έχει υποστεί επαγγελματικές συνέπειες: αφαίρεσε από τους λογαριασμούς της τα στοιχεία επικοινωνίας με το πρακτορείο που τη διαχειριζόταν, γεγονός που ερμηνεύεται ως διακοπή συνεργασίας.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στη Βρετανία για την ηθική των influencers και τα όρια ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την πραγματικότητα.
