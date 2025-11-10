Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Γερμανία: Παραιτείται από την ηγεσία του κόμματος που ίδρυσε η Σάρα Βάγκενκνεχτ
Η ίδια τονίζει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά του «αριστερό συντηρητικό» BSW, που οριακά έμεινε εκτός ομοσπονδιακής Βουλής
Η Σάρα Βάγκενκνεχτ ανακοίνωσε από αποχωρεί από τη θέση της συνηγέτιδας του κόμματος που ίδρυσε μόλις πέρυσι, του BSW, το οποίο οριακά έμεινε εκτός της ομοσπονδιακής Βουλής στη Γερμανία κατά τις εκλογές στις αρχές του 2025.
Η πολιτικός, που ξεκίνησε την σταδιοδρομία της ως μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ανατολικής Γερμανίας, ανακοίνωσε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή ως ηγέτιδα του κόμματος που φέρει το όνομά της (Bündnis Sahra Wagenknecht).
Ωστόσο, θα παραμείνει βασική φιγούρα του κόμματος και όπως εξηγεί «θα συνεχίσω να υποστηρίζω το κόμμα με μεγάλη αφοσίωση στην πορεία του και στις επόμενες προεκλογικές εκστρατείες».
Η έτερη επικεφαλής του κόμματος Αμιρά Μοχάμεντ Αλί θα παραμείνει στη θέση της. Πιθανός διάδοχος της Βάγκενκνεχτ είναι ο ευρωβουλευτής Φάμπιο ντε Μάσι. Δεν αποκλείεται και η αλλαγή ονομασίας του κόμματος, για να αποσυνδεθεί από το πρόσωπο της Βάγκενκνεχτ.
Το BSW, όπως σημειώνει το Politico, συνδυάζει στοιχεία της ακροαριστερής και της ακροδεξιάς πολιτικής, σε μια ιδεολογία που η Βάγκενκνεχτ έχει ονομάσει «αριστερό συντηρητισμό.
Είχε καλά ποσοστά λίγο μετά τη δημιουργία του και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στην πρώην Ανατολική Γερμανία, όπου το κόμμα κέρδισε έδρες σε δύο κρατίδια. Σταδιακά όμως έχασε τη δυναμική του πριν από τις πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, καθώς το πρώην κόμμα της ηγέτιδας, το Die Linke (Η Αριστερά), σημείωσε άνοδο στις δημοσκοπήσεις.
Τελικά, το BSW δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 5% που απαιτείται για να εισέλθει στη Μπούντεσταγκ για λιγότερες από 10.000 ψήφους. Το κόμμα έχει ζητήσει επανακαταμέτρηση αλλά αυτό είναι ελάχιστα πιθανό να συμβεί.
