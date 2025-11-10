Γερμανία: Παραιτείται από την ηγεσία του κόμματος που ίδρυσε η Σάρα Βάγκενκνεχτ
ΚΟΣΜΟΣ
Σάρα Βάγκενκνεχτ Γερμανία Μπουντέσταγκ

Γερμανία: Παραιτείται από την ηγεσία του κόμματος που ίδρυσε η Σάρα Βάγκενκνεχτ

Η ίδια τονίζει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά του «αριστερό συντηρητικό» BSW, που οριακά έμεινε εκτός ομοσπονδιακής Βουλής

Γερμανία: Παραιτείται από την ηγεσία του κόμματος που ίδρυσε η Σάρα Βάγκενκνεχτ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Σάρα Βάγκενκνεχτ ανακοίνωσε από αποχωρεί από τη θέση της συνηγέτιδας του κόμματος που ίδρυσε μόλις πέρυσι, του BSW, το οποίο οριακά έμεινε εκτός της ομοσπονδιακής Βουλής στη Γερμανία κατά τις εκλογές στις αρχές του 2025.

Η πολιτικός, που ξεκίνησε την σταδιοδρομία της ως μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ανατολικής Γερμανίας, ανακοίνωσε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή ως ηγέτιδα του κόμματος που φέρει το όνομά της (Bündnis Sahra Wagenknecht).

Ωστόσο, θα παραμείνει βασική φιγούρα του κόμματος και όπως εξηγεί «θα συνεχίσω να υποστηρίζω το κόμμα με μεγάλη αφοσίωση στην πορεία του και στις επόμενες προεκλογικές εκστρατείες».

Η έτερη επικεφαλής του κόμματος Αμιρά Μοχάμεντ Αλί θα παραμείνει στη θέση της. Πιθανός διάδοχος της Βάγκενκνεχτ είναι ο ευρωβουλευτής Φάμπιο ντε Μάσι. Δεν αποκλείεται και η αλλαγή ονομασίας του κόμματος, για να αποσυνδεθεί από το πρόσωπο της Βάγκενκνεχτ.

Το BSW, όπως σημειώνει το Politico, συνδυάζει στοιχεία της ακροαριστερής και της ακροδεξιάς πολιτικής, σε μια ιδεολογία που η Βάγκενκνεχτ έχει ονομάσει «αριστερό συντηρητισμό.

Είχε καλά ποσοστά λίγο μετά τη δημιουργία του και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στην πρώην Ανατολική Γερμανία, όπου το κόμμα κέρδισε έδρες σε δύο κρατίδια. Σταδιακά όμως έχασε τη δυναμική του πριν από τις πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, καθώς το πρώην κόμμα της ηγέτιδας, το Die Linke (Η Αριστερά), σημείωσε άνοδο στις δημοσκοπήσεις.

Τελικά, το BSW δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 5% που απαιτείται για να εισέλθει στη Μπούντεσταγκ για λιγότερες από 10.000 ψήφους. Το κόμμα έχει ζητήσει επανακαταμέτρηση αλλά αυτό είναι ελάχιστα πιθανό να συμβεί.


Ειδήσεις σήμερα:

Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες

Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά

Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης