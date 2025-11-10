Έφοδος σε εταιρείες ενέργειας στην Ουκρανία από υπηρεσίες κατά διαφθοράς - Επιμένουν οι πολύωρες διακοπές ρεύματος
Στο στόχαστρο δεκάδες αξιωματούχοι και άλλα πρόσωπα που επιδίωκαν να πλουτίσουν παράνομα από κρατικά συμβόλαια
Η ουκρανική κρατική εταιρεία διαχείρισης πυρηνικής ενέργειας Energoatom επιβεβαίωσε ότι οι δύο υπηρεσίες κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν σήμερα έρευνες στις εγκαταστάσεις της.
Η Energoatom ανέφερε στο Telegram ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ανακριτές του Εθνικού Γραφείου κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και του Ειδικού Γραφείου κατά της Διαφθοράς της Εισαγγελίας (SAP).
Η NABU δήλωσε ότι η 15μηνη έρευνα και οι 1.000 ώρες υποκλοπών που πραγματοποίησε το σύνολο του προσωπικού της υπηρεσίας κορυφώθηκαν τη Δευτέρα με 70 επιδρομές. Μεταξύ των υπόπτων περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες και αξιωματούχοι του τομέα της ενέργειας.
Το Politico σημειώνει ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν δύο ημέρες μετά την έναρξη της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα επίθεσης της Ρωσίας κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας.
Σε ολόκληρη τη χώρα εξακολουθούν να σημειώνονται πολύωρες διακοπές ρεύματος, καθώς οι Αρχές αγωνίζονται να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Εντωμεταξύ, οι Ουκρανοί αμφισβητούν εάν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις προστατεύονταν επαρκώς από τις ρωσικές επιθέσεις.
Ορισμένες από τις υποκλοπές της NABU πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο, τον ίδιο μήνα που η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας προσπάθησαν να αφαιρέσουν την ανεξαρτησία της και να την θέσουν υπό πολιτικό έλεγχο, επικαλούμενοι τη ρωσική επιρροή στην υπηρεσία. H κίνηση που αργότερα ανατράπηκε μετά από πανεθνικές διαμαρτυρίες.
Σύμφωνα με την NABU, ο κύριος στόχος του σχεδίου που συνδιοργάνωσαν ήταν η απόκτηση παράνομων οφελών ύψους 10%-15% του συμβολαίου, ένα ποσό που μπορεί να ανέλθει σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.
