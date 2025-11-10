Βραζιλία: Κανένα αρχηγικό μέλος της συμμορίας Comando Vermelho μεταξύ των 121 νεκρών στο Ρίο
Μόνο πέντε από τους 69 που κατονομάστηκαν στην ποινική καταγγελία συνελήφθησαν και κανένας δεν ήταν αρχηγικό μέλος της διαβόητης συμμορίας Comando Vermelho, σύμφωνα με εξέταση του Reuters
Μόνο πέντε από αυτούς που κατονομάστηκαν στην ποινική καταγγελία συνελήφθησαν εκείνη την ημέρα και κανένας δεν ήταν αρχηγικό μέλος της διαβόητης συμμορίας Comando Vermelho, σύμφωνα με εξέταση του Reuters της πλήρους αστυνομικής έκθεσης για την επιχείρηση, που κοινοποιήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.
Η επιχείρηση, γνωστή ως «Επιχείρηση Ανάσχεσης», άφησε πίσω της 121 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αστυνομικών και δύο εφήβων, και 99 ύποπτοι συνελήφθησαν.
🇧🇷 RIO TURNS INTO A WARZONE AS DRUG CARTELS FIGHT BACK— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 28, 2025
About 2,500 cops rolled into Rio before sunrise to take on Red Command, one of Brazil’s biggest drug gangs.
Gang members answered with bullets, burning cars, barricades, and for the first time ever in Brazil, drone-dropped… pic.twitter.com/zlvppqa0eo
Η επιδρομή απέτυχε επίσης να συλλάβει ή να σκοτώσει αρχηγικά μέλη της συμμορίας Comando Vermelho, η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, έχει την έδρα της στις γειτονιές όπου η αστυνομία έκανε έφοδο. Ο βασικός ηγέτης της συμμορίας Έντγκαρ Άλβες ντε Αντράντε, γνωστός ως Ντόκα, παραμένει ασύλληπτος.
Ένας αρχηγός συμμορίας, ο οποίος βρίσκεται σε ενδιάμεσο κλιμάκιο στην ιεραρχία της, συνελήφθη χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός, σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, την οποία εξέτασε κατ' αποκλειστικότητα το Reuters.
Τα ευρήματα αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο πυκνοκατοικημένες γειτονιές της εργατικής τάξης, γνωστές ως φαβέλες, στη βόρεια πλευρά της πρωτεύουσας της πολιτείας.
🇧🇷 BRÉSIL : Scènes de guerre dans les favelas de Rio de Janeiro.— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 29, 2025
132 morts, dont quatre policiers, dans le plus important raid policier jamais mené à Rio contre des narcotrafiquants.
Deux hélicoptères survolaient la zone, tandis que 32 véhicules blindés et 2500 agents des… pic.twitter.com/AHdgBDpvnO
Μετά την επιχείρηση, οι κάτοικοι της περιοχής τοποθέτησαν δεκάδες πτώματα στους δρόμους.
Η επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μια εβδομάδα πριν αρχίσουν να καταφθάνουν οι παγκόσμιοι ηγέτες για τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα COP30, έφερε αντιμέτωπους τον αριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος την χαρακτήρισε καταστροφική, με τους συντηρητικούς που υποστηρίζουν ότι αποτελεί μοντέλο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Ο επικεφαλής της γραμματείας πολιτικής ασφαλείας του Ρίο, ο Βίκτορ ντος Σάντος, ο οποίος εποπτεύει την αστυνομία, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο στόχος της κυβέρνησης στην επιδρομή ήταν να συλλάβει τους άνδρες που είχαν κατηγορηθεί. Αλλά, πρόσθεσε, «δεν ήταν πολύ εύκολο να αναζητηθούν 69 άτομα μεταξύ των 280.000» που ζουν στις φαβέλες που έγιναν στόχος της επιδρομής.
Παρόλο που 19 από τους άνδρες που σκοτώθηκαν δεν είχαν ποινικό μητρώο, σύμφωνα με έγγραφα της έρευνας, ο Σάντος δήλωσε ότι ήταν 100% βέβαιος πως επρόκειτο για εγκληματίες.
Υποστήριξε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και συνελήφθησαν έδειξε ότι «η εικόνα είναι πολύ χειρότερη από ό,τι υποδήλωνε η έρευνα». Είπε ότι σχεδιάζονται και άλλες επιδρομές για τους επόμενους μήνες στις φαβέλες του Ρίο.
Ωστόσο, τα αρχικά αποτελέσματα της επιδρομής πυροδότησαν επικρίσεις από τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι η αστυνομία σκότωσε αδιακρίτως αντί να επιδιώκει σαφείς στόχους βασισμένους σε μακροχρόνιες έρευνες για τη συμμορία Comando Vermelho, μια από τις μεγαλύτερες και πιο βίαιες στη Βραζιλία.
Η Βραζιλία κατέγραψε 44.127 σκόπιμους βίαιους θανάτους μέσα στο 2024, αριθμός μειωμένος κατά 5,4% από έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με το Βραζιλιάνικο Φόρουμ για τη Δημόσια Ασφάλεια.
Το 2024, 6.243 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την αστυνομία.
Ο Σάντος υποστήριξε ότι η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, "έδειξε ότι η πολιτεία έχει το μονοπώλιο στη χρήση βίας".
Οι επικριτές αντιτείνουν ότι αυτή δεν θα περιορίσει τη βία από τις συμμορίες που μαστίζει την πόλη του Ρίο εδώ και δεκαετίες.
Παρότι δημοσκόπηση σε εθνικό επίπεδο από το AtlasIntel η οποία δημοσιεύτηκε την Παρασκευή έδειξε ότι 55% των Βραζιλιάνων στηρίζουν την αστυνομική επιχείρηση, οι οικογένειες των θυμάτων λένε ότι η αστυνομία δεν έκανε σωστά τη δουλειά της.
