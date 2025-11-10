Βραζιλία: Κανένα αρχηγικό μέλος της συμμορίας Comando Vermelho μεταξύ των 121 νεκρών στο Ρίο

Ενώ η κυβέρνηση Λούλα έχει υποστηρίξει αστυνομικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στην παρεμπόδιση της χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος, αντίπαλοι της δεξιάς, όπως ο κυβερνήτης του Ρίο, ο, υποστηρίζουν επιθετικές επιδρομές για την κατάσχεση όπλων και τη σύλληψη ή τη δολοφονία μελών συμμοριών, παρά το υψηλό ανθρώπινο κόστος.Ο επικεφαλής της γραμματείας πολιτικής ασφαλείας του Ρίο, οο οποίος εποπτεύει την αστυνομία, επιβεβαίωσε στοότι ο στόχος της κυβέρνησης στην επιδρομή ήταν να συλλάβει τους άνδρες που είχαν κατηγορηθεί. Αλλά, πρόσθεσε, «δεν ήταν πολύ εύκολο να αναζητηθούν 69 άτομα μεταξύ των 280.000» που ζουν στις φαβέλες που έγιναν στόχος της επιδρομής.Παρόλο που 19 από τους άνδρες που σκοτώθηκαν δεν είχαν ποινικό μητρώο, σύμφωνα με έγγραφα της έρευνας, ο Σάντος δήλωσε ότι ήταν 100% βέβαιος πως επρόκειτο για εγκληματίες.Υποστήριξε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και συνελήφθησαν έδειξε ότι «η εικόνα είναι πολύ χειρότερη από ό,τι υποδήλωνε η έρευνα». Είπε ότι σχεδιάζονται και άλλες επιδρομές για τους επόμενους μήνες στις φαβέλες του Ρίο.Ωστόσο, τα αρχικά αποτελέσματα της επιδρομής πυροδότησαν επικρίσεις από τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι η αστυνομία σκότωσε αδιακρίτως αντί να επιδιώκει σαφείς στόχους βασισμένους σε μακροχρόνιες έρευνες για τη συμμορίαo, μια από τις μεγαλύτερες και πιο βίαιες στη Βραζιλία.Η Βραζιλία κατέγραψε 44.127 σκόπιμους βίαιους θανάτους μέσα στο 2024, αριθμός μειωμένος κατά 5,4% από έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με το Βραζιλιάνικο Φόρουμ για τη Δημόσια Ασφάλεια.Το 2024, 6.243 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την αστυνομία.υποστήριξε ότι η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, "έδειξε ότι η πολιτεία έχει το μονοπώλιο στη χρήση βίας".Οι επικριτές αντιτείνουν ότι αυτή δεν θα περιορίσει τη βία από τις συμμορίες που μαστίζει την πόλη του Ρίο εδώ και δεκαετίες.Παρότι δημοσκόπηση σε εθνικό επίπεδο από το AtlasIntel η οποία δημοσιεύτηκε την Παρασκευή έδειξε ότι 55% των Βραζιλιάνων στηρίζουν την αστυνομική επιχείρηση, οι οικογένειες των θυμάτων λένε ότι η αστυνομία δεν έκανε σωστά τη δουλειά της.