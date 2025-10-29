Δεκάδες σοροί σε δρόμους του Ρίο Ντε Τζανέιρο μετά από αστυνομική επιχείρηση με στόχο συμμορία

Οι δύο εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο προετοιμασίας της διάσκεψης COP30 του ΟΗΕ για το κλίμα, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπελέμ, στη βόρεια Βραζιλία, από 10 έως 21 Νοεμβρίου.Μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις δεν είναι ασυνήθιστες πριν από διεθνή γεγονότα στο Ρίο, το οποίο έχει φιλοξενήσει αγώνες του Μουντιάλ 2014, των Ολυμπιακών Αγώνων 2016, τη σύνοδο G20 του 2024 και τη σύνοδο κορυφής των BRICS νωρίτερα φέτος.