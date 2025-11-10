Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Η πρώην σύντροφος του Σαλάχ Αμπντεσλάμ ετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές
Το ζευγάρι είχε χωρίσει και δεν διατηρούσε επαφές από τον Απρίλιο του 2025
Οι γαλλικές Αρχές γνωστοποίησαν τη Δευτέρα (10/11) ότι ξεκινούν δύο ξεχωριστές δικαστικές διαδικασίες: η πρώτη αφορά τη μη εξουσιοδοτημένη κατοχή USB από τον Σαλάχ Αμπντεσλάμ εντός της φυλακής, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με ένα σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης που φέρεται να σχεδίαζε η πρώην σύντροφός του, χωρίς τη δική του συμμετοχή.
Σύμφωνα με τις Αρχές, έχουν ζητηθεί ποινικές διώξεις για τον Αμπντεσλάμ - ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή Vendin-le-Vieil όπου εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής για τη συμμετοχή του στις επιθέσεις του Παρισιού - και τη Μαέβα Β. για την υπόθεση του USB, ενώ για τη δεύτερη υπόθεση ζητήθηκε η προφυλάκιση της Μαέβα Β. και δύο ακόμη συνεργών της. Το σχέδιο εντοπίστηκε από τη Υποδιεύθυνση Αντιτρομοκρατίας (Sdat) της Δικαστικής Αστυνομίας, κατά την ανάλυση των ηλεκτρονικών δεδομένων της Μαέβα Β., η οποία φέρεται να είχε προμηθεύσει τον Αμπντεσλάμ με USB που περιείχε τζιχαντιστική προπαγάνδα.
Όπως αναφέρουν οι Αρχές σε ανακοίνωσή τους, οι έρευνες αποκάλυψαν στον υπολογιστή της «πολλές εγγραφές και αρχεία ήχου, εικόνων και βίντεο που σχετίζονται με την επίσημη προπαγάνδα τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το Ισλαμικό Κράτος και η Αλ Κάιντα».
Οι αναλυτές εντόπισαν επίσης σαφή δείγματα ριζοσπαστικοποίησης και «γοητείας προς τον τζιχάντ», καθώς και συζητήσεις και αναζητήσεις που σχετίζονταν με την προετοιμασία μιας νέας βίαιης ενέργειας, ανεξάρτητης από τον Αμπντεσλάμ. Το ζευγάρι είχε χωρίσει και δεν διατηρούσε επαφές από τον Απρίλιο του 2025.
Σύμφωνα με τις Αρχές, στο σχέδιο αυτό εμπλέκονται ακόμη δύο πρόσωπα: μια 17χρονη κοπέλα από το Ερό και ένας 20χρονος άνδρας από την Ιζέρ, με τον οποίο η Μαέβα Β. είχε τελέσει θρησκευτικό γάμο.
