Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Σλοβακία - Δεκάδες τραυματίες, οι 11 διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο
Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Σλοβακία - Δεκάδες τραυματίες, οι 11 διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τρένα δεν συγκρούστηκαν μετωπικά, ούτε εκτροχιάστηκαν - Η σύγκρουση σημειώθηκε στο τμήμα Πέζινοκ – Μπρατισλάβα
Δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους σήμερα το βράδυ στη Σλοβακία, όταν το ένα έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες, ανακοίνωσαν η αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.
Ο υπουργός Μάτους Σουτάι Έστοκ, που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, είπε στην τηλεόραση ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και 11 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν νεκροί.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τρένα δεν συγκρούστηκαν μετωπικά, ούτε εκτροχιάστηκαν. Σε ανάρτησή της η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι «στις 7:31 μ.μ., στη γραμμή 158, ελήφθη ειδοποίηση για σύγκρουση δύο τρένων στο τμήμα Πέζινοκ – Μπρατισλάβα».
Το σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης.
Ένας επιβάτης που μίλησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Aktuality.sk, είπε ότι ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος.
Ο υπουργός Μάτους Σουτάι Έστοκ, που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, είπε στην τηλεόραση ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και 11 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν νεκροί.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τρένα δεν συγκρούστηκαν μετωπικά, ούτε εκτροχιάστηκαν. Σε ανάρτησή της η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι «στις 7:31 μ.μ., στη γραμμή 158, ελήφθη ειδοποίηση για σύγκρουση δύο τρένων στο τμήμα Πέζινοκ – Μπρατισλάβα».
PHOTO: Pezinok–Bratislava Main Station line pic.twitter.com/VImZPUQWYi— Rapid Report (@RapidReport2025) November 9, 2025
Το σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης.
Ένας επιβάτης που μίλησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Aktuality.sk, είπε ότι ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος.
🚨🇸🇰#BREAKING | NEWS ⚠️— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 9, 2025
Update over 30 people injured some in serious condition after two trains collide in Slovakia at the Bratislava main station.
Massive search and rescue ongoing with hundreds of emergency responders helping with the injured and victims and passengers stuck… pic.twitter.com/HoWb3wqcmc
Το ατύχημα αυτό είναι το δεύτερο που σημειώνεται στη χώρα μέσα σε έναν μήνα. Στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 91 άνθρωποι.
WATCH: Ambulances respond to train collision on Pezinok–Bratislava Main Station line — Aktuality pic.twitter.com/b0hJu3NnBT— Rapid Report (@RapidReport2025) November 9, 2025
Η Σιδηροδρομική Εταιρεία Σλοβακίας (ZSSK) δήλωσε ότι «το περιστατικό θα διερευνηθεί διεξοδικά και ότι τα αίτιά του προς το παρόν παραμένουν άγνωστα. «Θα παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις το επιτρέψει η πορεία της έρευνας» σημείωσε σε ανακοίνωσή της.
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα