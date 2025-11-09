Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Σλοβακία - Δεκάδες τραυματίες, οι 11 διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο
Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Σλοβακία - Δεκάδες τραυματίες, οι 11 διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τρένα δεν συγκρούστηκαν μετωπικά, ούτε εκτροχιάστηκαν - Η σύγκρουση σημειώθηκε  στο τμήμα Πέζινοκ – Μπρατισλάβα

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Σλοβακία - Δεκάδες τραυματίες, οι 11 διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο
Δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους σήμερα το βράδυ στη Σλοβακία, όταν το ένα έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες, ανακοίνωσαν η αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Ο υπουργός Μάτους Σουτάι Έστοκ, που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, είπε στην τηλεόραση ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και 11 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν νεκροί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τρένα δεν συγκρούστηκαν μετωπικά, ούτε εκτροχιάστηκαν. Σε ανάρτησή της η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι «στις 7:31 μ.μ., στη γραμμή 158, ελήφθη ειδοποίηση για σύγκρουση δύο τρένων στο τμήμα Πέζινοκ – Μπρατισλάβα».



Το σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης.

Ένας επιβάτης που μίλησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Aktuality.sk, είπε ότι ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος.


Το ατύχημα αυτό είναι το δεύτερο που σημειώνεται στη χώρα μέσα σε έναν μήνα. Στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 91 άνθρωποι.

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Σλοβακία - Δεκάδες τραυματίες, οι 11 διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο


Η Σιδηροδρομική Εταιρεία Σλοβακίας (ZSSK) δήλωσε ότι «το περιστατικό θα διερευνηθεί διεξοδικά και ότι τα αίτιά του προς το παρόν παραμένουν άγνωστα. «Θα παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις το επιτρέψει η πορεία της έρευνας» σημείωσε σε ανακοίνωσή της.


