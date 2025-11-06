Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Πλώρη για θητεία ως τα 99 του έβαλε ο πρόεδρος του Καμερούν – Ορκίστηκε για όγδοη φορά
Ο Πολ Μπιά είναι ο γηραιότερος ηγέτης του κόσμου – Σοβαρές παρατυπίες στις πρόσφατες εκλογές καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν, Πολ Μπιά, υποσχέθηκε να αποκαταστήσει την τάξη στη χώρα που έχει πληγεί από βία μετά τις εκλογές, καθώς ορκίστηκε για όγδοη συνεχόμενη θητεία, ως το 2032 όταν θα είναι πλέον 99 ετών.
Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, ο Μπιά κέρδισε το 54% των ψήφων, έναντι 35% του Ίσα Τσιρόμα Μπακάρι, ο οποίος από την πλευρά του κατηγόρησε τις αρχές για νοθεία.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όπως αναφέρει το BBC, οδήγησε σε αιματηρές διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, με τουλάχιστον 14 νεκρούς και περισσότερους από 1.200 συλληφθέντες, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άλλοι φορείς έχουν παρουσιάσει πολύ υψηλότερο αριθμό νεκρών.
Στην ομιλία του κατά την ορκωμοσία, ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα των διαδηλώσεων και κατηγόρησε για τις αναταραχές αυτούς που αποκάλεσε «ανεύθυνους πολιτικούς».
Μετά τις καταγγελίες για νοθεία κατά τις εκλογές του Οκτωβρίου, ο Μπιά χαρακτήρισε την εκλογική διαδικασία ικανοποιητική και εξήρε την αρχή διεξαγωγής εκλογών.
Στην ορκωμοσία του στο κοινοβούλιο της χώρας στη Γιαουντέ, ο Μπιά ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας για την καταστολή των διαδηλώσεων, αλλά δεν αναφέρθηκε στις καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας. Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να συνεργαστούν μαζί του για την οικοδόμηση μιας «ενωμένης, σταθερής και ευημερούσας» χώρας.
Ο 92χρονος υποσχέθηκε να δώσει προτεραιότητα στα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες και τους νέους, δεσμευόμενος να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τα προβλήματα ασφάλειας.
Ο Μπιά ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο του 1982, μετά την παραίτηση του προέδρου Αχμάντου Αχίτζο. Οι επικριτές του λένε ότι από τότε κυβερνά τη χώρα με σιδηρά πυγμή.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
