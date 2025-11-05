Η Χαμάς θα παραδώσει σορό Ισραηλινού ομήρου
Η σορός βρέθηκε στη συνοικία Σουτζάγια, στα ανατολικά της πόλης της Γάζας

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στις 21:00 σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου που είχε αιχμαλωτιστεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ «θα παραδώσουν στις 21:00 τη σορό ενός από τους αιχμαλώτους της (ισραηλινής) κατοχής, που βρέθηκε στη συνοικία Σουτζάγια, στα ανατολικά της πόλης της Γάζας» ανέφερε η οργάνωση στο λογαριασμό της στο Telegram.

Η παράδοση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο ανταλλαγής των εν ζωή ομήρων και των σορών με Παλαιστίνιους κρατουμένους ή νεκρούς, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

