Φρίκη με σορό βρέφους που βρέθηκε θαμμένη στο Οχάιο - Οι έφηβοι γονείς του είχαν κρατήσει κρυφή την εγκυμοσύνη
Η 15χρονη μητέρα και ο 17χρονος πατέρας του παιδιού συνελήφθησαν - Πώς εντοπίστηκε η σορός του μωρού
Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο Οχάιο των ΗΠΑ, όπου η σορός ενός βρέφους βρέθηκε θαμμένη σε ρηχό τάφο, οδηγώντας στη σύλληψη δύο εφήβων, της 15χρονης μητέρας και του 17χρονου πατέρα του παιδιού.
Όπως μεταδίδει ο Independent, η αστυνομία του Κολόμπους εντόπισε το πτώμα τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, ύστερα από καταγγελία για ύποπτη ταφή βρέφους σε περιοχή του North Linden, στα βόρεια προάστια της πόλης. Οι αστυνομικοί έφτασαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στην οδό Karl Road και οδηγήθηκαν σε ένα σημείο όπου βρήκαν τον πρόχειρο τάφο.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας Φράνκλιν, το βρέφος -ένα κοριτσάκι - κηρύχθηκε νεκρό επί τόπου, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα αίτια θανάτου.
Η έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς σε ένα κοντινό σπίτι στη δυτική πλευρά του Κολόμπους, όπου αποκαλύφθηκε ότι οι δύο ανήλικοι είχαν κρατήσει την εγκυμοσύνη κρυφή από τις οικογένειές τους. Μετά τον θάνατο του βρέφους, φέρονται να το έθαψαν κρυφά στο σημείο όπου έγινε η ανακάλυψη.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινότητα, ενώ ισχυρή αστυνομική παρουσία παρατηρήθηκε και στο Columbus International High School, το οποίο βρίσκεται στην ίδια οδό, σε σχέση με την έρευνα.
Οι δύο έφηβοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και κακοποίηση πτώματος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο 10TV. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματά τους ούτε λεπτομέρειες για τη μικρή σορό.
