Στους 40 οι νεκροί από τον τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες - Δείτε βίντεο

ΚΟΣΜΟΣ
Φιλιππίνες Πλημμύρες Τυφώνας Νεκροί

Ο τυφώνας κινείται πάνω από τα νησιά Βισάγιας με κατεύθυνση προς το βόρειο Παλαουάν και τη Νότια Σινική Θάλασσα με  ανέμους ταχύτητας 130 χιλιομέτρων την ώρα και ριπές που φτάνουν τα 180

Ο αριθμός των θυμάτων από τον τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες αυξήθηκε στους 40, όπως ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τρίτης (4/11) οι αρχές, καθώς η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στις κεντρικές περιοχές της χώρας, πλημμυρίζοντας σπίτια και αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με το reuters, αν και ο Καλμάγκι, γνωστός τοπικά ως «Τίνο», έχει εξασθενήσει από τη στιγμή που έπληξε τη χώρα νωρίς το πρωί της Τρίτης, εξακολουθεί να σαρώνει τη χώρα με ανέμους ταχύτητας 130 χιλιομέτρων την ώρα και ριπές που φτάνουν τα 180, καθώς κινείται πάνω από τα νησιά Βισάγιας με κατεύθυνση προς το βόρειο Παλαουάν και τη Νότια Σινική Θάλασσα.

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη του πληρώματος, ενώ βρισκόταν σε αποστολή παροχής βοήθειας για τις καταστροφές που έχουν υποστεί πολλές περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Ο φιλιππινέζικος στρατός ανακοίνωσε ότι μια αποστολή έρευνας ανέσυρε έξι πτώματα που πιστεύεται είναι αυτά του πιλότου και των άλλων μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου Huey στο νησί Μιντανάο.

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Οι θάνατοι οφείλονται σε πνιγμούς και σε πτώση συντριμμιών, δήλωσε ο αξιωματούχος. Ολόκληρες πόλεις στο νησί Τσεμπού έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.


Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και επιχειρήσεις διάσωσης για τυχόν επιζώντες.

Ο Καλμάγκι έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και εκκενώσεις στην περιοχή των Βισάγιας, ενώ το Βιετνάμ προετοιμάζεται για την άφιξη του τυφώνα μετά τις φονικές πλημμύρες των τελευταίων ημερών.

