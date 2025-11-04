Σαρώνει τις Φιλιππίνες ο τυφώνας Καλμάγκι - Στις στέγες σπιτιών για να σωθούν οι κάτοικοι, δύο νεκροί

Αναμένονται κι άλλες καταιγίδες

Ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Ραφαελίτο Αλεχάντρο είπε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι 387.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους διότι βρίσκονταν στην προβλεπόμενη πορεία του τυφώνα και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε εξαιτίας πτώσης δέντρου στην επαρχία Μποχόλ (κεντρικά).Ηλικιωμένος πνίγηκε στη νότια επαρχία Λέιτε, δήλωσε ο Ντανίλο Ατιένσα, αξιωματούχος υπηρεσίας διάσωσης.«Ο ηλικιωμένος παγιδεύτηκε στον πάνω όροφο και δεν ήταν δυνατό να τους προσφερθεί βοήθεια», εξήγησε στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM.Κάθε χρόνο κάπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι, κατά κανόνα, αυτές που πλήττονται σκληρότερα.Μετά τον Καλμάγκι, η μετεωρολόγος Τσαρμένε Βαρίγια αναμένει «τρεις ως πέντε» καταιγίδες ακόμη ως το τέλος της χρονιάς.Το κλιματικό φυσικό φαινόμενο Λα Νίνια, που κατεβάζει τη θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού στο ύψος του ισημερινού, γενικά συνοδεύεται από υψηλότερο αριθμό τυφώνων, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.«Προς το παρόν, έχουμε ισχυρές βροχές και σφοδρούς ανέμους. Καθόμαστε στα σκαλιά και προσευχόμαστε προσπαθώντας να εκτιμήσουμε πόσο δυνατός είναι ο τυφώνας», είπε χθες βράδυ στο AFP η Μίριαμ Βάργκας, 34 ετών, μέσα στο σκοτάδι μαζί με τα δυο παιδιά της στη Ντιναγάτ, καθώς το ρεύμα ήταν κομμένο.Ο Ροέλ Μοντέσα, αξιωματούχος αρμόδιος για την αντιμετώπιση καταστροφών στην επαρχία Λέιτε, βόρεια της Ντιναγάτ, έκανε λόγο νωρίτερα χθες για εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων στην Πάλο και στην Τανάουαν.Οι δυο πόλεις, με πληθυσμό αθροιστικά 140.000 κατοίκων σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή του 2024, είχαν ήδη υποστεί σκληρά χτυπήματα το 2013 από τον «σούπερ τυφώνα» Χαϊγιάν, που είχε αφήσει πίσω τουλάχιστον 6.000 νεκρούς.Τον Σεπτέμβριο, οι Φιλιππίνες επλήγησαν από δυο φονικές καταιγίδες.Κατά ειδικούς, η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα συχνότερα και εντονότερα.