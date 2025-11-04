Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Βίντεο: Χαμός σε πτήση στο Βιετνάμ, έδιωξαν γυναίκα που φώναζε και έκλαιγε για να καθίσει δίπλα στον σύντροφό της
Η ένταση ξεκίνησε πριν την επιβίβαση, με την γυναίκα να φωνάζει στον σύντροφό της στην πύλη και τον ίδιο να της λέει πως είναι άπιστη - Η γυναίκα φώναζε στις αεροσυνοδούς για να κάτσει δίπλα του - Η πτήση καθυστέρησε 1 ώρα και 40 λεπτά
Στιγμές έντασης εκτυλίχτηκαν σε πτήση στο Βιετνάμ όταν γυναίκα άρχισε να φωνάζει και να κλαίει, απαιτώντας να κάτσει δίπλα στο σύντροφό της. Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της ήταν το πλήρωμα να την διώξει και εν τέλει να μην ταξιδέψει.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πτήση UO559 της HK Express από το Ντα Νανγκ στο Χονγκ Κονγκ με τη γυναίκα να ξεσπά σε κλάματα και να φωνάζει μέσα στην καμπίνα. Η συμπεριφορά της στάθηκε η αιτία για να καθυστερήσει η πτήση 1 ώρα και 40 λεπτά, σύμφωνα με την Daily Mail.
Σύμφωνα με τους επιβάτες, η ένταση ξεκίνησε πριν την επιβίβαση, με την γυναίκα να φωνάζει στον σύντροφό της στην πύλη. Ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η φίλη του ήταν άπιστη, ενώ εκείνη τον κατηγόρησε για ανάρμοστη συμπεριφορά και ότι κοίταζε με... λάγνο βλέμμα άλλες γυναίκες που ήταν στην πτήση.
