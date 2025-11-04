Βίντεο: Χαμός σε πτήση στο Βιετνάμ, έδιωξαν γυναίκα που φώναζε και έκλαιγε για να καθίσει δίπλα στον σύντροφό της

Η ένταση ξεκίνησε πριν την επιβίβαση, με την γυναίκα να φωνάζει στον σύντροφό της στην πύλη και τον ίδιο να της λέει πως είναι άπιστη - Η γυναίκα φώναζε στις αεροσυνοδούς για να κάτσει δίπλα του - Η πτήση καθυστέρησε 1 ώρα και 40 λεπτά