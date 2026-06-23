Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοινώνει την έναρξη απομάκρυνσης 11.000 εγκλωβισμένων ναυτικών από τα Στενά
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοινώνει την έναρξη απομάκρυνσης 11.000 εγκλωβισμένων ναυτικών από τα Στενά
Αυτή η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλα τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη ναυτιλιακή βιομηχανία
Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), κ. Αρσένιο Ντομίνγκες, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:
«Ύστερα από μήνες ταλαιπωρίας και αγωνίας για χιλιάδες αθώους ναυτικούς, καθώς και αρνητικών επιπτώσεων για ολόκληρο τον κόσμο, χαιρετίζω με βαθιά ικανοποίηση τη συμφωνία ειρήνης που συνήφθη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την αποκατάσταση της ναυτικής ασφάλειας και τον τερματισμό των απαράδεκτων επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας.
Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στους δεκατέσσερις αθώους ναυτικούς που έχασαν τραγικά τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης.
Η αφοσίωσή τους στην υπηρεσία του παγκόσμιου εμπορίου δεν θα ξεχαστεί. Θα ξεκινήσουμε την εφαρμογή του σχεδίου απομάκρυνσης περισσότερων από 11.000 ναυτικών που εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στην περιοχή.
Αυτή η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλα τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Έχουμε εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας και έχουμε επαληθεύσει διεξοδικά τις συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας που απαιτούνται για την υποστήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των ναυτικών και της απρόσκοπτης συνέχισης του παγκόσμιου εμπορίου».
«Ύστερα από μήνες ταλαιπωρίας και αγωνίας για χιλιάδες αθώους ναυτικούς, καθώς και αρνητικών επιπτώσεων για ολόκληρο τον κόσμο, χαιρετίζω με βαθιά ικανοποίηση τη συμφωνία ειρήνης που συνήφθη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την αποκατάσταση της ναυτικής ασφάλειας και τον τερματισμό των απαράδεκτων επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας.
Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στους δεκατέσσερις αθώους ναυτικούς που έχασαν τραγικά τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης.
BREAKING: A plan to evacuate 11,000 seafarers stranded on hundreds of ships in the Gulf through the Strait of Hormuz is under way, according to the UN shipping agency IMO, following an Iran-US ceasefire.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 23, 2026
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Η αφοσίωσή τους στην υπηρεσία του παγκόσμιου εμπορίου δεν θα ξεχαστεί. Θα ξεκινήσουμε την εφαρμογή του σχεδίου απομάκρυνσης περισσότερων από 11.000 ναυτικών που εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στην περιοχή.
Αυτή η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλα τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Έχουμε εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας και έχουμε επαληθεύσει διεξοδικά τις συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας που απαιτούνται για την υποστήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των ναυτικών και της απρόσκοπτης συνέχισης του παγκόσμιου εμπορίου».
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