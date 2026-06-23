Αποκαλυπτική η βαλλιστική για το μακελειό στα Βορίζια: 124 κάλυκες, 13 όπλα και το «ένοχο» 9άρι που συνδέει τρεις υποθέσεις

Στην έκθεση γίνεται λόγος για 76 κάλυκες καλάσνικοφ από τέσσερα διαφορετικά όπλα - Η βολίδα που αφαιρέθηκε από την σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποιο απ' αυτά τα τέσσερα συγκεκριμένα καλάσνικοφ