Απαγορεύεται η είσοδος σε όποιον δε μιλάει γερμανικά, αποφάσισαν οι διαχειριστές παραλίας σε λίμνη του Χάλε στη Σαξονία

«Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα, στο εξής, άτομα τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας θα απορρίπτονται», δήλωσε ο υπεύθυνος της παραλίας