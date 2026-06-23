Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Απαγορεύεται η είσοδος σε όποιον δε μιλάει γερμανικά, αποφάσισαν οι διαχειριστές παραλίας σε λίμνη του Χάλε στη Σαξονία
Απαγορεύεται η είσοδος σε όποιον δε μιλάει γερμανικά, αποφάσισαν οι διαχειριστές παραλίας σε λίμνη του Χάλε στη Σαξονία
«Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα, στο εξής, άτομα τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας θα απορρίπτονται», δήλωσε ο υπεύθυνος της παραλίας
Η επαρκής γνώση της γερμανικής γλώσσας θα είναι στο εξής προϋπόθεση προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβαση στην οργανωμένη παραλία Χάιντεζεε στην πόλη Χάλε της Σαξονίας-Άνχαλτ.
«Είναι σημαντικό οι λουόμενοι να γνωρίζουν τους κανόνες της λίμνης», εξηγούν οι διαχειριστές της παραλίας.
«Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Στο εξής, άτομα τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας θα απορρίπτονται. Το κυριότερο είναι οι επισκέπτες να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται και να συμμορφώνονται με τους κανόνες», δήλωσε στην εφημερίδα BILD ο διευθυντής της εταιρίας διαχείρισης της παραλίας, Ματίας Νόμπελ και εξήγησε ότι πρόκειται για λίμνη πρώην λατομείου, με έχει βάθος 13 μέτρα και ακτογραμμή σχεδόν 90 μοιρών.
Αναφέρθηκε μάλιστα σε περιστατικό που συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν «ένα παιδί έπαιζε στη βαθιά περιοχή της λίμνης χωρίς να γνωρίζει κολύμπι και οι γονείς του δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί έπρεπε το παιδί να βγει από το νερό». Ο κ. Νόμπελ σημείωσε πάντως ότι λαμβάνει μηνύματα που τον κατηγορούν για ρατσισμό, απέρριψε τους ισχυρισμούς και επανέλαβε ότι το ζήτημα είναι μόνο η τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
«Είναι σημαντικό οι λουόμενοι να γνωρίζουν τους κανόνες της λίμνης», εξηγούν οι διαχειριστές της παραλίας.
«Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Στο εξής, άτομα τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας θα απορρίπτονται. Το κυριότερο είναι οι επισκέπτες να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται και να συμμορφώνονται με τους κανόνες», δήλωσε στην εφημερίδα BILD ο διευθυντής της εταιρίας διαχείρισης της παραλίας, Ματίας Νόμπελ και εξήγησε ότι πρόκειται για λίμνη πρώην λατομείου, με έχει βάθος 13 μέτρα και ακτογραμμή σχεδόν 90 μοιρών.
Das Strandbad Halle hat festgelegt, dass Personen, die die Baderegeln sprachlich nicht verstehen können, fortan draußenbleiben müssen. Sicherheit gehe vor, veröffentlichte man auf der eigenen Website – "auch wenn Entscheidungen unbequem sind". https://t.co/qdnUP9e70c— report24news 🌐 (@report24news) June 23, 2026
Αναφέρθηκε μάλιστα σε περιστατικό που συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν «ένα παιδί έπαιζε στη βαθιά περιοχή της λίμνης χωρίς να γνωρίζει κολύμπι και οι γονείς του δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί έπρεπε το παιδί να βγει από το νερό». Ο κ. Νόμπελ σημείωσε πάντως ότι λαμβάνει μηνύματα που τον κατηγορούν για ρατσισμό, απέρριψε τους ισχυρισμούς και επανέλαβε ότι το ζήτημα είναι μόνο η τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
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