Απαγορεύεται η είσοδος σε όποιον δε μιλάει γερμανικά, αποφάσισαν οι διαχειριστές παραλίας σε λίμνη του Χάλε στη Σαξονία
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανικά παραλία λουόμενοι Σαξονία Πρόσβαση

Απαγορεύεται η είσοδος σε όποιον δε μιλάει γερμανικά, αποφάσισαν οι διαχειριστές παραλίας σε λίμνη του Χάλε στη Σαξονία

«Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα, στο εξής, άτομα τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας θα απορρίπτονται», δήλωσε ο υπεύθυνος της παραλίας

Απαγορεύεται η είσοδος σε όποιον δε μιλάει γερμανικά, αποφάσισαν οι διαχειριστές παραλίας σε λίμνη του Χάλε στη Σαξονία
24 ΣΧΟΛΙΑ
Η επαρκής γνώση της γερμανικής γλώσσας θα είναι στο εξής προϋπόθεση προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβαση στην οργανωμένη παραλία Χάιντεζεε στην πόλη Χάλε της Σαξονίας-Άνχαλτ.

«Είναι σημαντικό οι λουόμενοι να γνωρίζουν τους κανόνες της λίμνης», εξηγούν οι διαχειριστές της παραλίας.

«Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Στο εξής, άτομα τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας θα απορρίπτονται. Το κυριότερο είναι οι επισκέπτες να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται και να συμμορφώνονται με τους κανόνες», δήλωσε στην εφημερίδα BILD ο διευθυντής της εταιρίας διαχείρισης της παραλίας, Ματίας Νόμπελ και εξήγησε ότι πρόκειται για λίμνη πρώην λατομείου, με έχει βάθος 13 μέτρα και ακτογραμμή σχεδόν 90 μοιρών.



Αναφέρθηκε μάλιστα σε περιστατικό που συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν «ένα παιδί έπαιζε στη βαθιά περιοχή της λίμνης χωρίς να γνωρίζει κολύμπι και οι γονείς του δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί έπρεπε το παιδί να βγει από το νερό». Ο κ. Νόμπελ σημείωσε πάντως ότι λαμβάνει μηνύματα που τον κατηγορούν για ρατσισμό, απέρριψε τους ισχυρισμούς και επανέλαβε ότι το ζήτημα είναι μόνο η τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
24 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης