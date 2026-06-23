Εισαγωγές καυσίμων και απαγόρευση εξαγωγών εξετάζει η Ρωσία εν μέσω των ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια

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Το ενδεχόμενο της εισαγωγής καυσίμων για να μετριάσει την αναστάτωση που έχει προκληθεί από τις ελλείψεις σε βενζίνη και ντίζελ εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια εξετάζει η Ρωσία.Σε σχετικό δημοσίευμά της η οικονομική εφημερίδα Vedomosti, επικαλείται δύο ανώνυμες πηγές.Παράλληλα εξετάζονται η πλήρηςκαι άλλα μέτρα, με στόχο να συμβάλουν στην σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς καυσίμων, όπως δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ. Η Ρωσία εξάγει κανονικά διάφορα πετρελαϊκά προϊόντα όπως επίσης και αργό πετρέλαιο.Σε κυβερνητική σύσκεψη υπό την προεδρία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Νόβακ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες, διαβεβαιώνοντας πως η Ρωσία είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις.Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει υποβάλει φορολογικές προτάσεις στο πλαίσιο των προσπαθειών για την στήριξη του πετρελαϊκού τομέα εν μέσω των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία.Αρκετές περιοχές σε όλη την Ρωσία, που είναι, έχουν επιβάλει περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων, αυξάνοντας τις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων αλλά και τις ουρές στα πρατήρια καυσίμων.Οι ουκρανικές επιθέσεις στα διυλιστήρια της Ρωσίας την έχουν αναγκάσει να απαγορεύσει τις εξαγωγές βενζίνης και κηροζίνης για τα αεροπλάνα.Δύο πηγές του κλάδου ανέφεραν στο Reuters ότι εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο χορήγησης επιδοτήσεων στα εισαγόμενα καύσιμα, με στόχο τον περιορισμό των τιμών των καυσίμων, ένα ευαίσθητο ζήτημα για το κοινό και ένας ανεπιθύμητος παράγοντας που θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερο πληθωρισμό.Εν τω μεταξύ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε σήμερα Τρίτη τις πρώτες του δηλώσεις για τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές, όπως είπε, μεταξύ τους και ενός διυλιστηρίου στη Μόσχα.Τόνισε ότι αποσκοπούν στο να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία ενώ παράλληλα ζήτησε από την κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες από τις επιθέσεις.Η παραγωγή βενζίνης της Ρωσίας την περασμένη εβδομάδα ήταν μειωμένη κατά περίπου 25% σε σχέση με τον ημερήσιο μέσο όρο του Ιουνίου του 2025, σύμφωνα με πηγές του κλάδου. Σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSEG) και πηγές της αγοράς, οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων της Ρωσίας μέσω θαλάσσης μειώθηκαν κατά περίπου 15% το πρώτο μισό του Ιουνίου σε σύγκριση με το πρώτο μισό του Μαΐου, λόγω μη προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στα διυλιστήρια έπειτα από επανειλημμένες επιθέσεις με drones.Την περασμένη εβδομάδα, τέσσερις πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι η Ρωσία επρόκειτο να εισαγάγει καύσιμα δια θαλάσσης τον Ιούνιο, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να αντιμετωπίσει την έλλειψη βενζίνης.