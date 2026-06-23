Ας μιλήσει όποιος γνωρίζει, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, λέει η παρουσιάστρια του NBC για την εξαφάνιση της μητέρας της
Ας μιλήσει όποιος γνωρίζει, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, λέει η παρουσιάστρια του NBC για την εξαφάνιση της μητέρας της
Οι δηλώσεις της έρχονται λίγο μετά την αποκάλυψη ότι σημείωμα αναφέρει πως η 84χρονη πέθανε μετά την απαγωγή της - «Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την αναζητούμε» τόνισε η ίδια
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, η παρουσιάστρια του NBC, Σαβάνα Γκάθρι επανέλαβε την έκκλησή της για βοήθεια στην αναζήτηση της αγνοούμενης μητέρας της, μετά από νέο ρεπορτάζ που αναφέρεται σε δεύτερο σημείωμα το οποίο εστάλη μετά την εξαφάνιση της 84χρονης και στο οποίο γινόταν λόγος για τον θάνατό της.
Ο συμπαρουσιαστής της στην εκπομπή “TODAY” Κρεγκ Μέλβιν επαίνεσε τη Σαβάνα Γκάθρι για το θάρρος της επιστροφής της στη δουλειά, χαρακτηρίζοντάς την στάση της «αξιοθαύμαστη». Η ίδια δεν σχολίασε άμεσα τα νέα στοιχεία, ωστόσο προχώρησε σε μια φορτισμένη έκκληση προς το κοινό για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την τύχη της μητέρας της.
«Σας αγαπώ όλους και αγαπώ αυτό το μέρος» ανέφερε. «Είναι το λιγότερο ασυνήθιστο και πρωτοφανές να κάθομαι εδώ σήμερα. Δεν έχω κανένα σχόλιο για την υπόθεση και δεν συμμετέχω στην κάλυψή της, αλλά δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι δεν είμαι εδώ».
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Στη συνέχεια απηύθυνε έκκληση λέγοντας: «Και αφού είμαι εδώ, θέλω να ζητήσω πραγματικά, να ικετεύσω τους ανθρώπους να μιλήσουν. Κάποιος γνωρίζει κάτι. Αυτή είναι μια νέα εξέλιξη για το κοινό, αλλά για εμάς είναι η ζωή που ζει η αδελφή μου, εγώ, ο αδελφός μου, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Ζούμε σε αγωνία και δεν μπορούμε να ησυχάσουμε».
Οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το FBI, ενώ η οικογένεια έχει ανακοινώσει αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην επιστροφή της Νάνσι Γκάθρι.
«Όσο κι αν προσπαθώ να βγαίνω κάθε μέρα και να χαμογελάω, αυτή είναι μια στιγμή που πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια», δήλωσε η παρουσιάστρια. «Σας ικετεύουμε. Πείτε το, ακόμη κι ανώνυμα. Κάντε το σωστό για εμάς, για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας. Αγαπάμε τη μητέρα μας και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την αναζητούμε».
Ο συμπαρουσιαστής της στην εκπομπή “TODAY” Κρεγκ Μέλβιν επαίνεσε τη Σαβάνα Γκάθρι για το θάρρος της επιστροφής της στη δουλειά, χαρακτηρίζοντάς την στάση της «αξιοθαύμαστη». Η ίδια δεν σχολίασε άμεσα τα νέα στοιχεία, ωστόσο προχώρησε σε μια φορτισμένη έκκληση προς το κοινό για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την τύχη της μητέρας της.
«Σας αγαπώ όλους και αγαπώ αυτό το μέρος» ανέφερε. «Είναι το λιγότερο ασυνήθιστο και πρωτοφανές να κάθομαι εδώ σήμερα. Δεν έχω κανένα σχόλιο για την υπόθεση και δεν συμμετέχω στην κάλυψή της, αλλά δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι δεν είμαι εδώ».
Δείτε βίντεο:
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Στη συνέχεια απηύθυνε έκκληση λέγοντας: «Και αφού είμαι εδώ, θέλω να ζητήσω πραγματικά, να ικετεύσω τους ανθρώπους να μιλήσουν. Κάποιος γνωρίζει κάτι. Αυτή είναι μια νέα εξέλιξη για το κοινό, αλλά για εμάς είναι η ζωή που ζει η αδελφή μου, εγώ, ο αδελφός μου, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Ζούμε σε αγωνία και δεν μπορούμε να ησυχάσουμε».
Οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το FBI, ενώ η οικογένεια έχει ανακοινώσει αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην επιστροφή της Νάνσι Γκάθρι.
«Όσο κι αν προσπαθώ να βγαίνω κάθε μέρα και να χαμογελάω, αυτή είναι μια στιγμή που πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια», δήλωσε η παρουσιάστρια. «Σας ικετεύουμε. Πείτε το, ακόμη κι ανώνυμα. Κάντε το σωστό για εμάς, για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας. Αγαπάμε τη μητέρα μας και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την αναζητούμε».
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