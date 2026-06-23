Ας μιλήσει όποιος γνωρίζει, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, λέει η παρουσιάστρια του NBC για την εξαφάνιση της μητέρας της

Οι δηλώσεις της έρχονται λίγο μετά την αποκάλυψη ότι σημείωμα αναφέρει πως η 84χρονη πέθανε μετά την απαγωγή της - «Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την αναζητούμε» τόνισε η ίδια