Μετά τον Κίμωνα, ο Φορμίωνας: Ξεκίνησαν οι θαλάσσιες δοκιμές για τη νέα φρεγάτα Belhara

Οι δοκιμές έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο για την φρεγάτα Νέαρχος, παραδίδεται τον Οκτώβριο





Αυτή η πρώτη περίοδος των δύο εβδομάδων είναι αφιερωμένη στην ασφάλεια και την πρόωση (ταχύτητα, ευελιξία...). Και χάρη στη διαδικασία παραγωγής - κύτος και PSIM παράλληλα - οι κύριοι αισθητήρες Combat Systems μπορούν ακόμη και να δοκιμαστούν ξεκινώντας από αυτήν την πρώτη περίοδο. Αυτό το ορόσημο είναι και η επιτυχία του σταθερού και φιλόδοξου σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP) της Naval Group, καθώς η φρεγάτα μεταφέρει πολυάριθμα υλικά που παράγονται στην Ελλάδα, όλα παραδίδονται στην ώρα τους: π.χ. AKMON (κονσόλες), METLEN (τορπιλοθύρες), KAFKAS (ηλεκτρικοί πίνακες), Marita HELLAS (σωσίβιες σχεδίες), MEVACO (εξοπλισμός θαλάσσιων συστημάτων), SALAMIS SHIPYARDS (προ-εξοπλισμένα κύτη), VIKING NORDSAFE HELLAS (RHIB), ενώ η παράδοση της τοποθετείται έως το τέλος του 2026.







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Μετά την παράδοση το 2025 της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ, της πρώτης FDI της σειράς των 4 φρεγατών που παράγονται για το Πολεμικό Ναυτικό, η Naval Group μαζί με τους Γάλλους και Έλληνες εταίρους της προχωρούν πλήρως για την κατασκευή των 3 επόμενων FDI: Φ/Γ Νέαρχος, Φ/Γ Φορμίων και Φ/Γ Θεμιστοκλής.



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Υπενθυμίζεται ότι η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ», τη δεύτερη FDI για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, οι θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ οι δοκιμές τελικής αποδοχής και οι δραστηριότητες ετοιμότητας στη θάλασσα θα ολοκληρωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο με την παράδοση να προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2026.



Αναφορικά με τον «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ», την τέταρτη FDI για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, που παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Τα προεξοπλισμένα μπλοκ που κατασκευάζονται πλήρως από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν συναρμολογηθεί στην FDI Φ/Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. Το συγκρότημα του κύτους προχωρά στην αποβάθρα και μάλιστα πρόσφατα επιπλέει για να αλλάξει θέση στην αποβάθρα. Οι δραστηριότητες συναρμολόγησης και εξοπλισμού συνεχίζονται (εξοπλισμός, υγρά, μόνωση, σωληνώσεις, ηλεκτρικά συστήματα), πρόωση, βαφή κ.λπ. πριν από την έναρξή του την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή της μονάδας πανοραμικού αισθητήρα και νοημοσύνης (PSIM).



Η FDI, ένα πλοίο υψηλής έντασης επιχειρήσεων, έτοιμο για μάχη σε όλες τις θάλασσες του κόσμου



Ξεκίνησαν στις 22 Ιουνίου οι θαλάσσιες δοκιμές για τον «Φορμίωνα» την τρίτη FDI φρεγάτα , για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό Αυτή η πρώτη περίοδος των δύο εβδομάδων είναι αφιερωμένη στην ασφάλεια και την πρόωση (ταχύτητα, ευελιξία...). Και χάρη στη διαδικασία παραγωγής - κύτος και PSIM παράλληλα - οι κύριοι αισθητήρες Combat Systems μπορούν ακόμη και να δοκιμαστούν ξεκινώντας από αυτήν την πρώτη περίοδο. Αυτό το ορόσημο είναι και η επιτυχία του σταθερού και φιλόδοξου σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP) της Naval Group, καθώς η φρεγάτα μεταφέρει πολυάριθμα υλικά που παράγονται στην Ελλάδα, όλα παραδίδονται στην ώρα τους: π.χ. AKMON (κονσόλες), METLEN (τορπιλοθύρες), KAFKAS (ηλεκτρικοί πίνακες), Marita HELLAS (σωσίβιες σχεδίες), MEVACO (εξοπλισμός θαλάσσιων συστημάτων), SALAMIS SHIPYARDS (προ-εξοπλισμένα κύτη), VIKING NORDSAFE HELLAS (RHIB), ενώ η παράδοση της τοποθετείται έως το τέλος του 2026.Εξάλλου το 2026 είναι μια κρίσιμη χρονιά για το Πολεμικό Ναυτικό με σημαντικές παραδόσεις FDI που παράγονται από τη Naval Group και τους Έλληνες βιομηχανικούς εταίρους της.Μετά την παράδοση το 2025 της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ, της πρώτης FDI της σειράς των 4 φρεγατών που παράγονται για το Πολεμικό Ναυτικό, η Naval Group μαζί με τους Γάλλους και Έλληνες εταίρους της προχωρούν πλήρως για την κατασκευή των 3 επόμενων FDI: Φ/Γ Νέαρχος, Φ/Γ Φορμίων και Φ/Γ Θεμιστοκλής.Για το Πολεμικό Ναυτικό, το 2026 σηματοδοτεί σημαντικά ορόσημα με πρώτο την άφιξη του Φ/Γ ΚΙΜΩΝ στην Ελλάδα στα μέσα Ιανουαρίου και στην συνέχεια την παραλαβή των 2 πλοίων, «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ».Υπενθυμίζεται ότι η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ», τη δεύτερη FDI για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, οι θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ οι δοκιμές τελικής αποδοχής και οι δραστηριότητες ετοιμότητας στη θάλασσα θα ολοκληρωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο με την παράδοση να προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2026.Αναφορικά με τον «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ», την τέταρτη FDI για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, που παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Τα προεξοπλισμένα μπλοκ που κατασκευάζονται πλήρως από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν συναρμολογηθεί στην FDI Φ/Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. Το συγκρότημα του κύτους προχωρά στην αποβάθρα και μάλιστα πρόσφατα επιπλέει για να αλλάξει θέση στην αποβάθρα. Οι δραστηριότητες συναρμολόγησης και εξοπλισμού συνεχίζονται (εξοπλισμός, υγρά, μόνωση, σωληνώσεις, ηλεκτρικά συστήματα), πρόωση, βαφή κ.λπ. πριν από την έναρξή του την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή της μονάδας πανοραμικού αισθητήρα και νοημοσύνης (PSIM).Η FDI, ένα πλοίο υψηλής έντασης επιχειρήσεων, έτοιμο για μάχη σε όλες τις θάλασσες του κόσμου

Ως φρεγάτα πρώτης γραμμής, η FDI έχει αποδείξει τις δυνατότητές της σε όλους τους τομείς του πολέμου (αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό, πολέμου επιφανείας και ασύμμετρων απειλών). Επεκτάσιμη και ευέλικτη, συνδυάζει όλα τα πεδία επιχειρήσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση, είτε αυτόνομα είτε στο πλαίσιο δύναμης κρούσης, των σημερινών και αναδυόμενων απειλών, όπως υποβρύχια τελευταίας γενιάς, υπερηχητικοί πύραυλοι, κυβερνοεπιθέσεις και σύνθετες ασύμμετρες απειλές. Η συμπαγής διάταξη και ο μοναδικός σχεδιασμός της την καθιστούν ιδανική για διαφορετικά περιβάλλοντα και δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες σε όλο τον κόσμο.



Βασικά χαρακτηριστικά



• Εκτόπισμα: κατηγορία 4.500 τόνων



• Μήκος: 122 μέτρα



• Πλάτος: 18 μέτρα



• Ταχύτητα: 27 κόμβοι



• Αυτονομία: 45 ημέρες



• Χωρητικότητα: πλήρωμα 125 ατόμων + 28 επιβάτες



Έμφαση στο HIP



Στο πλαίσιο του σχεδίου HIP (Hellenic Industrial Participation) που υπογράφηκε το 2022, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 120 συμβάσεις με περίπου 70 ελληνικές εταιρείες για την κατασκευή ελληνικών και γαλλικών FDI.



Πέρα από το πρόγραμμα FDI, αυτό το βιομηχανικό σχέδιο έχει ήδη αποφέρει πολυάριθμα και διαρκή οικονομικά οφέλη για την ελληνική βιομηχανία, καθώς κατέστησε δυνατή την ένταξη ελληνικών εταιρειών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για τρέχοντα και μελλοντικά γαλλικά και εξαγωγικά προγράμματα. Ήδη 75 ελληνικές εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα εφοδιαστικής αλυσίδας της Naval Group. Από αυτή την ευρύτερη προοπτική, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση (DITB) θα ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά ναυτικής άμυνας.



Πρόσφατα παραδείγματα:



Τον Μάρτιο,



- Η Naval Group και η METLEN υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας σχετικά με έργα υποβρυχίων και πλοίων επιφανείας.



- Η Naval Group διοργάνωσε στην Αθήνα την Ημέρα Συνεργατών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D Partners Day). Η εκδήλωση, που εγκαινιάστηκε από τον Διευθυντή της GDDIA, Υποστράτηγο Ionnais Bourras, αποσκοπεί στον εντοπισμό νέων ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ της Naval Group και των Ελλήνων εταίρων της, τόσο στο πλαίσιο προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διμερές επίπεδο, με στόχο τη διερεύνηση νέων τεχνολογικών πεδίων. Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περίπου 100 συμμετέχοντες, κυρίως από την ελληνική αμυντική βιομηχανική και τεχνολογική βάση, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, εργαστηρίων, ερευνητικών κέντρων τεχνολογίας και ακαδημαϊκών φορέων όπως τα πανεπιστήμια.



- Τον Μάιο, υπογράφηκαν δύο σημαντικές συμβάσεις με τη Mevaco και την AKMON S.A. για την παραγωγή τεσσάρων σετ εξοπλισμού πλοίων, καθένα από τα οποία αποτελείται από περισσότερες από 50 ηλεκτρονικές κονσόλες και ερμάρια για τις φρεγάτες FDI.



- Από το 2022, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ενταχθεί πλήρως στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group τόσο για τα γαλλικά όσο και για τα ελληνικά προγράμματα FDI. Έχουν ήδη παραδοθεί 15 από τα 21 τμήματα που έχουν παραγγελθεί. Η συνέπεια στις παραδόσεις τους μάς επιτρέπει να διασφαλίζουμε την έγκαιρη και υψηλής ποιότητας κατασκευή των FDI για τα ναυτικά των πελατών μας. Αναμένονται και άλλα τμήματα, ενώ η επόμενη αποστολή έχει ήδη προγραμματιστεί για αυτό το καλοκαίρι.